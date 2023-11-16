Rapçi Murda hakkında yeni karar. Hapis cezasına çarptırılmıştı

Hollandalı şarkıcı Murda lakaplı rapçi Mehmet Önder Doğan, geçtiğimiz ekim ayında Sabiha Gökçen Havalimanı'ndan yurda giriş yaptıktan sonra hakkındaki yakalama kararı uyarınca gözaltına alınmıştı.

10 yıla kadar hapis istemiyle yargılanan ünlü şarkıcı, 4 yıl 2 ay hapis cezasına çarptırıldı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca tamamlanan soruşturma sonucunda şarkıcı Murda'ya "Uyuşturucu madde kullandırmaya özendirmek" suçundan dava açılmıştı.

Kararın ardından Murda cephesinden itiraz geldi ve dosyayı inceleyen İstanbul İstinaf Mahkemesi kararı bozdu.

Geçtiğimiz yıl yaşanan olayın ardından konuyla ilgili yeni bir gelişme yaşandı.

Böylelikle Murda lakaplı rapçi Mehmet Önder Doğan'ın, yargılandığı davada beraatine karar verildi.

Murda’nın avukatı tarafından yapılan yazılı açıklama şu şekilde:

“Bilindiği üzere müvekkilimiz Mehmet Önder Doğan (Murda), şarkı sözleri nedeniyle, İstanbul 53. Asliye Ceza Mahkemesi’nde yargılanmış ve 2022 yılında hapis cezası verilmişti. Bahse konu mahkumiyet kararıyla ilgili, tarafımızca üst mahkeme olan İstanbul İstinaf Mahkemesi’ne müracaat edilmiş, benzer içerikte Yargıtay ve istinaf kararları üst mahkemeye sunulmuştur.

İstanbul İstinaf Mahkemesi, yaptığı inceleme neticesinde müvekkilimiz Mehmet Önder Doğan hakkında verilen mahkumiyet kararını kaldırmıştır. Yeni bir hüküm kuran İstinaf Mahkemesi ‘sanat eseri olan şarkı sözlerinden dolayı sanığın suç işleme kastının olmadığı’ gerekçesiyle müvekkilimiz hakkında beraat kararı vermiştir. Yerel mahkeme tarafından şarkı sözlerinden dolayı verilen hapis cezası müvekkilimizin hayranları tarafından üzüntüyle karşılanmıştı. Bugün itibarıyla bu karar kaldırılmıştır.”



