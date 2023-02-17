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Rapçi Sefo depremzede çocukları unutmadı

'Sefo' lakaplı rapçi Seyfullah Sağır, 11 ilimizi etkileyen depremlerin ardından Hatay'a giderek depremzede çocukları ziyaret etti. Depremzede çocuklara hediye götüren rapçi, şarkılarını çocuklarla birlikte söyledi.

Haber Giriş: 17 Şubat 2023 Cuma - 12:10
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Rapçi Sefo depremzede çocukları ziyaret etti

Rapçi Sefo depremzede çocukları unutmadı
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Türkiye'yi yasa boğan Kahramanmaraş merkezli 7.7 ve 7.6 şiddetindeki depremler 11 ilde büyük yıkıma neden oldu. Ünlü isimler de afet bölgesine giderek yaraları sarmaya çalışıyor. Bazı isimler İstanbul'da depremzedeler için yardım çalışmalarına katılırken, bazıları da soluğu deprem bölgesinde aldı. Ünlüler aynı zamanda nakdi yardımda da bulunuyor. Bu isimlerden biri olan rapçi Sefo da depremzedeler için kolları sıvadı.

Deprem bölgesinde çadırlarda kalan çocuklara hediye götüren Sefo, hem onlarla sohbet etti hem de şarkılarını birlikte söyleyerek moral verdi.

200 BİN TL BAĞIŞLAMIŞTI

Sefo, yıkıcı depremlerin ardından depremzedelere 200 bin TL bağışta bulunmuştu.
 

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