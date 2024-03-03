Rashica kenara geldi Fernando Santos'a dert yandı. 'Semih'i sürekli dövüyorlar hocam'

Trendyol Süper Lig'in 28. haftasında Beşiktaş ve Galatasaray karşı karşıya geliyor.
Tüpraş Stadyumu'nda ikinci yarı devam ederken sarı-kırmızılıların 1-0'lık skorla üstünlüğü bulunuyor.
Taraftarının yoğun desteğiyle Beşiktaşlı oyuncular rakip kaleye yüklensede maç sık sık hakem kararıyla duraksıyor.
Sert müdahalelerin olduğu karşılaşmada daha fazla dayanamayan Rashica oyunun duraksadığı bir anda Fernando Santos'a giderek dert yandı.
Semih Kılıçsoy ile yakın oynayan Davinson Sanchez'in yıldız futbolcuyu sürekli yere düşürdüklerini söyleyen Rashica "Semih'i sürekli dövüyorlar hocam" dedi.
İlgili Haberler