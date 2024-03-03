Rashica kenara geldi Fernando Santos'a dert yandı. 'Semih'i sürekli dövüyorlar hocam'

Kaynak: Haber Merkezi / AA
Rashica kenara geldi Fernando Santos'a dert yandı. 'Semih'i sürekli dövüyorlar hocam'
Sahasında Galatasaray'ı ağırlayan Beşiktaş'ta Semih'e yapılan müdahalelere dayanamayan Rashica dert yandı.

Trendyol Süper Lig'in 28. haftasında Beşiktaş ve Galatasaray karşı karşıya geliyor.

Tüpraş Stadyumu'nda ikinci yarı devam ederken sarı-kırmızılıların 1-0'lık skorla üstünlüğü bulunuyor.

Taraftarının yoğun desteğiyle Beşiktaşlı oyuncular rakip kaleye yüklensede maç sık sık hakem kararıyla duraksıyor.

Sert müdahalelerin olduğu karşılaşmada daha fazla dayanamayan Rashica oyunun duraksadığı bir anda Fernando Santos'a giderek dert yandı.

Semih Kılıçsoy ile yakın oynayan Davinson Sanchez'in yıldız futbolcuyu sürekli yere düşürdüklerini söyleyen Rashica "Semih'i sürekli dövüyorlar hocam" dedi.

İlgili Haberler
Galatasaray derbiyi kazandı çılgınca eğlendi. Beşiktaş taraftarı olanları izledi
Beşiktaş 10 kişi kaldı taraftar çıldırdı. Halil Umut Meler'e büyük tepki
Madrid attı Şampiyonlar Ligi yaklaştı
Madrid attı Şampiyonlar Ligi yaklaştı
Hakeme büyük tepki. Beşiktaş penaltı bekledi. Cenk sarı kart gördü
Beşiktaş Galatasaray derbisinde su yağmuru. Halil Umut Meler'den flaş karar
Beşiktaş Galatasaray derbisinde su yağmuru. Halil Umut Meler'den flaş karar
Beşiktaşlı futbolcular soyunma odasına gidemedi. Teker teker geri döndüler
Futbolda devrim gibi kararlar. 3 yeni kurala onay çıktı
Beşiktaş taraftarına polis müdahalesi. Yaka paça dışarı atıldılar
Halil Umut Meler'in düdüğü sonrası ortalık karıştı. Bariyerleri yumrukladılar
Rahmi Koç derbi için stada geldi. Maçı bırakıp telefonuyla oynadı
Son Haberler
Derbide protokol tribününde kıyamet. Maç bitti Hasan Arat hesap sordu Spor
Derbide protokol tribününde kıyamet. Maç bitti Hasan Arat hesap sordu
Savaşa hazırlanıyorlar. Rusya'dan flaş Almanya iddiası Gündem
Savaşa hazırlanıyorlar. Rusya'dan flaş Almanya iddiası
Fernando Santos isyan bayrağını çekti. Bunu üçüncü kez yaptılar Spor
Fernando Santos isyan bayrağını çekti. Bunu üçüncü kez yaptılar
İsrail yine insani yardım bekleyen sivilleri vurdu. Çok sayıda ölü ve yaralı var Dünya
İsrail yine insani yardım bekleyen sivilleri vurdu. Çok sayıda ölü ve yaralı var
Elinde olanlar paraya para demeyecek! Çeyrek altının 10 katı değerinde Ekonomi
Elinde olanlar paraya para demeyecek! Çeyrek altının 10 katı değerinde
Muslera'dan Beşiktaş için akılları karıştıran sözler Spor
Muslera'dan Beşiktaş için akılları karıştıran sözler
"İnsanımızın lokmasına göz dikenlerle mücadele edeceğiz". Erdoğan'dan enflasyon açıklaması Gündem
"İnsanımızın lokmasına göz dikenlerle mücadele edeceğiz". Erdoğan'dan enflasyon açıklaması