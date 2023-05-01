'Rashica'nın transferi konusunda anlaşma sağlandı'

Galatasaray'da kiralık olarak forma giyen Rashica ile ilgili çarpıcı bir iddia ortaya atıldı.

'Rashica'nın transferi konusunda anlaşma sağlandı'

Galatasaray'ın sezon başında İngiltere Champhionship takımı Norwich City'den kiraladığı Milot Rashica, gösterdiği performansla dikkatleri üzerine çekti.

Sarı-kırmızılı taraftarında takdirini toplayan Rashica için flaş bir iddia ortaya atıldı.

''PRENSİPTE ANLAŞMA SAĞLANDI''
Kosovan Football'un haberine göre; Rashica'yı Championship'ten Premier Lig'e yükselmeyi garantileyen Burnley istiyor.

İngiliz kulübünün Kosovalı futbolcunun bonservisi için 11 milyon poundu gözden çıkardığı ve Norwich ile prensipte anlaştığı iddia edildi.

Galatasaray ile olan sözleşmesi önümüzdeki haziran ayında bitecek olan Rashica, sarı-kırmızılı ekipten yıllık 1.5 milyon euro kazanıyor.

PERFORMANSI
Kosovalo oyuncu, Galatasaray formasıyla bu sezon 26 resmi maça çıktı.
6 gol attı ve 5 asist yaptı.

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