Rasim Ozan dili dolanarak Fenerbahçe başkanlığını kimin kazanacağını açıkladı

Haziran’da seçime giden Fenerbahçe’de Aziz Yıldırım ile Ali Koç karşı karşıya gelecek. Büyük heyecanın yaşanacağı kongre öncesinde iktidara verdiği destekle bilinen Rasim Ozan Kütahyalı ilginç bir iddiada bulundu.

"ALİ KOÇ ERDOĞAN GİBİ DIŞ MİHRAKLAR YARATTI"

Fenerbahçe’de başkanlık yarışını kim kazanır sorusuna cevap veren Kütahyalı, “Ali Koç bence gitmez. Yeniden seçilir çünkü Ali Koç bir şeyi başardı. Kendi başarısızlığını dışsallaştırdı. Dış mihraklar… Tayyip Erdoğan’ın dış mihrakları söylemini Fenerbahçe’ye entegre etti. Dış mihraklar, Galatasaray, Fenerbahçe üzerine oynanan oyunlar, Fenerbahçe dışlanıyor, ben olduğum sürece Fenerbahçe’yi şampiyon yapmayacaklar… Fenerbahçe’nin dışarıda oynama iddiası palavra fake… Onlar hep işte aptallık, akılsızlık. Yok Belçika liginde oynayacağız falan. Komedi yani” ifadelerini kullandı.

Kütahyalı’nın konuşmasında sık sık dilinin dolanmasının ardından izleyiciler “alkol mü kullandı” yorumları yaptı.