Rasim Ozan Kütahyalı bombayı patlattı: Hacıosmanoğlu Fenerbahçe'yi şampiyon yapacak

Beyaz Tv yorumcusu Rasim Ozan Kütahyalı sosyal medya hesabından Türkiye Futbol Federasyonu'nun yeni başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu ile ilgili şok bir iddiada bulundu.

Hacıosmanoğlu'nun, Fenerbahçe düşmanı olarak görünse de ters manevra yapacağını söyleyen Kütahyalı çarpıcı ifadeler kullandı.

"FENERBAHÇE'Yİ DIŞLAMAK MÜMKÜN DEĞİL"

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'un, tavrını en baştan koyarak, Türk futbol sistemine meydan okuduğunun altını çizen Kütahyalı, "Bu konuda Ali Koç’u haklı buluyorum. Ancak TFF, bu şartlar altında Fenerbahçe’yi dışlayamaz. Fenerbahçe’yi kaybetmek istemezler. Bu sebeple, bu sene Fenerbahçe’yi şampiyon yapacaklarını göreceksiniz. Hacıosmanoğlu Fenerbahçe düşmanı olarak görülse de ters manevra yapılacak. Galatasaray, şampiyonluğu unutsun. Bir Galatasaraylı olarak, önümüzdeki sezondan ümitli değilim." dedi.

"BÜYÜK TARTIŞMALAR ÇIKACAK"

Gelecek sezon Fenerbahçe ile Trabzonspor arasında oynanacak maçlar ile ilgili şimdiden görüşünü açıklayan Kütahyalı, "Hakem hangi taraf lehine hata yapsa, diğer taraf Hacıosmanoğlu'nu hedef alacak. Fenerbahçe, 'Trabzon'un çocuğu iş başında' diyecek; Trabzon halkı ise 'Kendi şehrinin haklarını koruyamıyor' sözleriyle tepki gösterecek. Her yönden bakıldığında, önümüzdeki sezon büyük tartışmalar yaşanacak. Galatasaray zaten hiçbirinden memnun değil. Beşiktaş da arafta kalmış durumda. Büyükekşi’ye parmak sallama olayından dolayı biraz kızgınlardı." şeklinde konuştu.