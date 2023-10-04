Rasim Ozan Kütahyalı kendine küfretti. Ahlaksızlığa devam ediyor

Galatasaray-Manchester United maçı öncesi doğru tahminler yapan Rasim Ozan Kütahyalı, sosyal medya hesabı üzerinden kendi kendine küfretti.

KAYNAK: Haber Merkezi
Rasim Ozan Kütahyalı kendine küfretti. Ahlaksızlığa devam ediyor

Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi A Grubu 2. haftasında deplasmanda karşılaştığı İngiltere'nin Manchester United takımını 3-2 mağlup etmeyi başardı.

Mücadele öncesi tahminlerde bulunan Beyaz Futbol yorumcusu Rasim Ozan Kütahyalı, Icardi ve Zaha'nın gol atacağını ifade edip, bir sürpriz beklediğini ifade etti.

KENDİ KENDİNE KÜFRETTİ

Galatasaray'ın maçı 3-2 kazanmasıyla tahminleri doğru çıkan Rasim Ozan, "Rasim abi sen kahin misin" diye soran muhabire, "Münecccimmmm ya..ağı yedin miiii derler Anadolu’da…" diye yanıt verdi.

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