Rasim Ozan Kütahyalı'dan Türkiye gündemini sarsacak iddia! Taşlar yerinden oynayacak

Kaynak: Haber Merkezi
Rasim Ozan Kütahyalı, bir dönem gündeme gelen 'Öcalan Ankara'ya gelecek' iddiaları hakkında, “Öcalan Ankara'ya kendi gelmek istemedi" ifadesini kullandı. Öte yandan ROK, bebek katili Öcalan'ın sosyal medyayı da etkin bir şekilde kullandığını iddia etti.

Rasim Ozan Kütahyalı, bebek katili Öcalan hakkında Türkiye gündemine oturacak iddialarda bulundu.

22 Ekim tarihinde Öcalan'a Bahçeli tarafından yapılan çağrıdan sonra sürece olan desteği ile dikkat çeken ROK, 29 Kasım tarihinde hayli dikkat çeken bir çıkışta bulunmuştu.

ROK'un o dönem iddia ettiği ve çok net bir şekilde arkasında durduğu iddiaya göre Öcalan'ın Ankara'da bir evi hazırlanmıştı.

Kütahyalı o dönem ileri sürdüğü iddiada, "Bak hazır diyoruz. Daha ne diyeyim? Daha ne diyeyim? Salon takımlarını falan mı göstereyim?" ifadelerini kullanmıştı.

ANKARA'YA GELMEDİ ÇÜNKÜ KENDİ İSTEMEDİ

ROK, Öcalan hakkında Ankara iddiasına değindiği yeni videosunda Öcalan'ın Ankara'ya kendi isteği ile gelmek istemediğini söyledi. Devletin Öcalan'ın Ankara'yı istemesine karşın bunu reddettiği şekilde bir diyaloğun olmadığını da belirten ROK, Öcalan'ın 'Bu provokasyon olur' ifadelerini kullandığını aktardı.

"X'E DE INSTAGRAM'A DA YOUTUBE'A DA BAKIYOR..."

Öcalan'ın bunu istememe sebeplerinden birisinin de İmralı'da her türlü telekomünikasyon imkanına sahip olduğunu belirten ROK, "Bence orada X'e de bakıyor, YouTube'da bakıyor, Instagram'a da bakıyor, Cüneyt Özdemir de izliyor burayı da izliyor bilmiyoruz" ifadelerini kullandı.

