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  • Rasim Ozan RTÜK'ün yapacağı operasyonu açıkladı. Getirin paserallayı büyük yandaş Rasim de inecek

Rasim Ozan RTÜK'ün yapacağı operasyonu açıkladı. Getirin paserallayı büyük yandaş Rasim de inecek

Rasim Ozan Kütahyalı’dan RTÜK’ün yapacağı operasyon konusunda açıklama geldi. Kütahyalı, kendisi üzerinden Halk TV’nin lisansının iptal edileceğini söyledi.

Haber Giriş: 13 Ocak 2023 Cuma - 14:15
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Rasim Ozan RTÜK'ün yapacağı operasyonu açıkladı

Rasim Ozan RTÜK'ün yapacağı operasyonu açıkladı. Getirin paserallayı büyük yandaş Rasim de inecek
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Rasim Ozan Kütahyalı, küfrettiği gerekçesiyle Beyaz TV'ye ceza veren RTÜK'ün Halk TV'nin lisansını iptal edeceğini öne sürdü. Kütahyalı, RTÜK'ün kendisi üzerinden verilen cezayı "dengeleyici" olarak kullandığını savundu.

RTÜK üyesi İlhan Taşcı'nın "küfür" şikâyeti üzerine Beyaz TV'ye ceza verilirken, Rasim Ozan Kütahyalı'dan konuyla ilgili iddia geldi.

Kütahyalı, Twitter'dan yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:

"DEVLET, Halk TV’yi cezalandırmak ve yakında yapacağı lisans iptali için beni 'meşrulaştırıcı ve dengeleyici' olarak kullanıyor. DEVLET tarafından satın alınmış 'muhalif' maaşlı memur yani CAŞ bu tezgahı muhalefet tabanına yediriyor! Satılık muhalif bol oldukça DEVLET’in işi kolay."

Rasim Ozan Kütahyalı’nın, Kürt olduğu halde bu kimliğini inkar eden ve sistemle işbirliği yapan kişi anlamına gelen Kürtçe tabir ‘CAŞ’ ile kimi kastettiği merak konusu oldu.

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uzman
13.01.2023 15:09
bu azına boru alıp öttüren rok.keef aldı 200 lük denedi sonra onu alamadı şimdi çalışıyomuş 200 lük le ahahauhhahuau  
 
Alçıpan
13.01.2023 14:44
Herkesin öptüğü yanak  
 
Ülkemde olanlara artık şaşırmayan adam.
13.01.2023 14:43
Yüce Rabbim nasılda yazmış birbirinize al birini vur ötekine siz karı-koca olarak nasıl bir yaratıksınız .Devran döndüğü zaman göreceğiz sizleri.  
 
TÜM YORUMLAR (8)
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