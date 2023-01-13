Rasim Ozan RTÜK'ün yapacağı operasyonu açıkladı. Getirin paserallayı büyük yandaş Rasim de inecek

Rasim Ozan Kütahyalı, küfrettiği gerekçesiyle Beyaz TV'ye ceza veren RTÜK'ün Halk TV'nin lisansını iptal edeceğini öne sürdü. Kütahyalı, RTÜK'ün kendisi üzerinden verilen cezayı "dengeleyici" olarak kullandığını savundu.

RTÜK üyesi İlhan Taşcı'nın "küfür" şikâyeti üzerine Beyaz TV'ye ceza verilirken, Rasim Ozan Kütahyalı'dan konuyla ilgili iddia geldi.

Kütahyalı, Twitter'dan yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:

"DEVLET, Halk TV’yi cezalandırmak ve yakında yapacağı lisans iptali için beni 'meşrulaştırıcı ve dengeleyici' olarak kullanıyor. DEVLET tarafından satın alınmış 'muhalif' maaşlı memur yani CAŞ bu tezgahı muhalefet tabanına yediriyor! Satılık muhalif bol oldukça DEVLET’in işi kolay."

Rasim Ozan Kütahyalı’nın, Kürt olduğu halde bu kimliğini inkar eden ve sistemle işbirliği yapan kişi anlamına gelen Kürtçe tabir ‘CAŞ’ ile kimi kastettiği merak konusu oldu.