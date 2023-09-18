Rauf Köse sığınmacılara karşı eylem yaptığı için gözaltına alındı

Sığınmacı karşıtı eylem yapması ile gündem olan Milli Müdafaa Hareketi kurucusu Rauf Köse bugün gözaltına alındı. Gözaltı haberini gazeteci Recep Canpolat sosyal medya hesabı üzerinden duyurdu.

KAYNAK: Haber Merkezi
Rauf Köse sığınmacılara karşı eylem yaptığı için gözaltına alındı

Geçtiğimiz günlerde İstanbul’da sığınmacı karşıtı eylem yapacaklarını bildirmesi ile gündeme gelen Milli Müdafaa Hareketinde bugün dikkat çeken bir gelişme yaşandı.

Hareketin kurucusu olduğu belirtilen Rauf Köse bugün gözaltına alındı.

Haberi sosyal medyadan Gazeteci Recep Canpolat duyurdu. Canpolat’ın sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım şu şekilde: Ülkemize kaçak giren sığınmacılarla ilgili eylem düzenleyen Müdafa Hareketi Kurucusu Rauf Köse, gözaltına alındı. Geçmiş olsun kardeşim…

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NE OLMUŞTU?

İstanbul’da geçtiğimiz günlerde Milli Müdafaa Hareketi adlı oluşum, sosyal medya hesapları üzerinden ‘Sığınmacı karşıtı eylem’ yapacaklarını duyurmuştu. Eylem gününde güvenlik ekipleri eylemin yapılması planlanan yere gelmiş ve eyleme katılan vatandaşlardan birkaçını gözaltına almıştı.

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