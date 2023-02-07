Deprem Malatya Doğanşehir'i bu hale getirdi. Rayler tel gibi büküldü

Kahramanmaraş Pazarcık ve Elbistan depremleri bölgedeki 10 şehir ile bir çok ilçeyi vurdu. Onlardan biri de Malatya'nın Doğanşehir ilçesi oldu.

İlçe Merkezindeki bir çok bina yıkılırken, ağır hasarlar meydana geldi Köylerde de büyük yıkımlar yaşandı.

Onlarca bina böyle yıkıma uğradı.

Doğanşehir'den geçen tren yolu hattı ise büyük hasara uğradı

Raylar tel gibi bükülürken, Tren yolu hattının Doğanşehir bölgesinde bazı bölümler kullanılamaz hale geldi

Doğanşehir Tren İstasyonu ise yıllar önce yapılmasına rağmen hem 7,7'lik hem de 7,6'lık depreme meydan okudu

Doğanşehir'deki bir yolun fotoğrafı ise depremin etkilerini gözler önüne serdi.