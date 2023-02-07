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  • Deprem Malatya Doğanşehir'i bu hale getirdi. Rayler tel gibi büküldü

Deprem Malatya Doğanşehir'i bu hale getirdi. Rayler tel gibi büküldü

Kahramanmaraş Pazarcık 7,7 ve ardından Elbistan 7,6 deprem Malatya Doğanşehir'de onlarca evi yerle bir etti. Doğanşehir'den geçen tren yolundaki raylar tel gibi büküldü.

Haber Giriş: 7 Şubat 2023 Salı - 16:31
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Rayler tel gibi büküldü. Deprem Malatya Doğanşehir'i bu hale getirdi

Deprem Malatya Doğanşehir'i bu hale getirdi. Rayler tel gibi büküldü
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Kahramanmaraş Pazarcık ve Elbistan depremleri  bölgedeki 10 şehir ile bir çok ilçeyi vurdu. Onlardan biri de Malatya'nın Doğanşehir ilçesi oldu.

İlçe Merkezindeki bir çok bina yıkılırken, ağır hasarlar meydana geldi Köylerde de büyük yıkımlar yaşandı.

Onlarca bina böyle yıkıma uğradı.

Doğanşehir'den geçen tren yolu hattı ise büyük hasara uğradı

Raylar tel gibi bükülürken, Tren yolu hattının Doğanşehir bölgesinde bazı bölümler kullanılamaz hale geldi

Doğanşehir Tren İstasyonu ise yıllar önce yapılmasına rağmen hem 7,7'lik hem de 7,6'lık depreme meydan okudu

Doğanşehir'deki bir yolun fotoğrafı ise depremin etkilerini gözler önüne serdi.

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Teist
7.02.2023 16:34
Bunu kim ve neden yapıyor? O mu? O kim mi? İşte O. Ona yakışmıyor.  
 
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