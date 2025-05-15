Rayo Vallecano - Betis mücadelesi nefesleri kesti

Karşılaşmanın hakemliğini González Fuertes yaparken, VAR’da Díaz de Mera Escuderos görev aldı. Karşılaşmanın ilk yarısında ev sahibi Rayo Vallecano etkili bir performans sergiledi. 37. dakikada Jorge de Frutos'un golüyle öne geçen Rayo, devre uzatmalarında Florian Lejeune'ün kafa golüyle farkı ikiye çıkardı.

Bu skor, ilk yarıda Rayo'nun sahadaki üstünlüğünü yansıtırken, tribünlerdeki atmosfer de takımı destekleyen coşkulu bir tablo ortaya koydu. Yayıncı kuruluş DAZN tarafından canlı aktarılan maç, özellikle ilk yarıdaki Rayo'nun baskın oyunuyla dikkat çekti.

BETİS İKİNCİ YARIDA GERİ DÖNDÜ

İkinci yarıya hızlı başlayan Betis, 51. dakikada Kolombiyalı Cucho Hernández’in bireysel çabasıyla farkı bire indirdi. Oyunda kontrolü eline almaya başlayan konuk ekip, 58. dakikada kazanılan penaltıyla skora denge getirme fırsatı yakaladı. Penaltıyı gole çeviren isim, bu sezonki beşinci penaltısını başarıyla değerlendiren Isco oldu.

Malagalı futbolcu, topu kaleci Stole Dimitrievski'nin uzanamayacağı köşeye göndererek skoru 2-2 yaptı. Bu sonuçla Betis, Avrupa kupaları hedefinden kopmasa da Villarreal’in beş puan gerisinde kalmaya devam etti. Kalan iki haftada işleri zora girdi.

AVRUPA BİLETİ İÇİN NEFES NEFESE TAKİP

Bu sonuçla birlikte Rayo Vallecano puanını 48’e çıkarırken, Osasuna ile puanını eşitlemiş oldu. Avrupa Konferans Ligi bileti için verilen mücadelede işler iyice karıştı. Rayo’nun Osasuna’yla girdiği puan savaşı, sezonun son iki haftasında belirleyici olacak. Betis ise 53 puanda kalarak Villarreal’in gerisinde, Şampiyonlar Ligi hedefinden uzaklaştı.

Karşılaşmada Rayo’nun hücum oyuncuları Álvaro García ve Isi Palazón ile savunmadan etkili katılan Ratiu göz doldurdu. Betis cephesinde ise William Carvalho’nun dönüşü dikkat çekerken, kaleci Adrián yaptığı kurtarışlarla takımını ayakta tuttu. Taraftarlar, özellikle ikinci yarıdaki yüksek tempo ve dramatik dönüş nedeniyle maçı uzun süre alkışladı.

Vallecas tribünlerinde bir seyircinin rahatsızlanması nedeniyle maç 91. dakikada kısa süreliğine durduruldu. Sağlık ekiplerinin müdahalesiyle oyun yeniden devam etti. Ligde son viraja girilirken, bu tip maçlar Avrupa yolundaki takımlar için kritik önem taşıyor.