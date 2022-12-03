Dünya Kupası Galatasaray'a yaramadı

Galatasaray mücadeleye Okan, Dubois, Metehan, Abdülkerim, Van Aanholt, Berkan, Mata, Barış, Yunus, Gomis onbiriyle çıktı.

Sarı kırmızılı takım rakibi karşısında etkili bir futbol oynamasına rağmen Gomis, Yunus ve Barış ile bulduğu pozisyonları değerlendiremedi.

İspanyol ekibi ise kontrataklarla tehlikeli oldu. 34. dakikada sağ kanatta topla buluşan Martin hızla ilerledi, ceza alanına girerken de sert bir vuruşla topu filelere yolladı: 0-1.

Galatasaray ikinci yarıda da pozisyonlar yakaladı ama bunları değerlendiremeyince sahadan 1-0 mağlup ayrıldı.