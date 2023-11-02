Real Betis'in rakibi gündem oldu. Atılan gole maçı kazanmış gibi sevindiler

Real Betis, Kral Kupası elemelerinde rakibi Hernan Cortes'i farklı mağlup etse de Betis'in rakibinin attığı gol oyuncuları ve tribünleri sevince boğdu.

Real Betis'in rakibi gündem oldu. Atılan gole maçı kazanmış gibi sevindiler

İspanya Ligi La Liga ekiplerinden Real Betis, İspanya Kral Kupası 1.tur maçında 4. Lig ekibi Hernan Cortes ile karşı karşıya geldi.

Mücadele Real Betis'in 12-1 gibi ezici bir üstünlüğü ile sona erse de karşılaşmanın 54. dakikasında ilginç bir an yaşandı.

Attığı gollerle skoru 10-0'a kadar getiren Real Betis karşısında Hernan Cortes, karşılaşmanın 54.dakikasında Murquez Nieto ile gol bularak farkı 9'a indirdi.

Atılan golün ardından hem futbolcuların hem de tribünlerin büyük bir sevinç yaşaması sosyal medyada gündem oldu.

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