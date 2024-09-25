Real Madrid az daha 3-0'dan maçı veriyordu

La Liga'nın 7. haftasında evinde Deportivo Alaves'i konuk eden Real Madrid, Arda Güler'in 80. dakikasında dahil olduğu karşılaşmada rakibini 3-2 yendi. Karşılaşmada 3-0 öne geçen Real Madrid, 85 ve 86. dakikalarda kalesinde gördüğü gollerle puan kaybı tehlikesi yaşadı.

ARDA GÜLER MAÇIN 80'İNCİ DAKİKASINA OYUNA DAHİL OLDU

Real Madrid sahasında konuk ettiği Deportivo Alaves'i 3-2 mağlup etti. Arda Güler maçın 80. dakikasında oyuna dahil olurken, son dakikalarda savunmadan kritik toplar çıkardı. La Liga'nın 7. haftasında Real Madrid​, sahasında Deportivo Alaves'i 3-2 yendi. Karşılaşmaya hızlı başlayan ve 1. dakikada Lucas Vazquez'in golüyle öne geçen Real Madrid, 40. dakikada Kylian Mbappe​ ile farkı ikiye çıkararak ilk yarıyı 2-0 önde kapattı. Maçın 48. dakikasında Rodrygo ile rakip ağları bir kez daha havalandıran Real Madrid, skoru 3-0'a getirdi.

ARDA İKİ KRİTİK TOPLA HATASINI TELAFİ ETTİ

80. dakikada milli yıldızımız Arda Güler​, Kylian Mbappe'nin yerine oyuna dahil oldu. 85. dakikada Deportivo Alaves Benavidez'in kaydettiği golle skor 3-1 oldu. Dakika 86'yı gösterdiğinde Arda Güler'in hatalı pasını değerlendiren Deportivo Alaves, Enrique Garcia Martinez ile farkı bire indirdi.

Son dakikaları Real Madrid adına korku filmine dönen karşılaşmada milli yıldızımız Arda Güler, savunmadan çıkardığı iki kritik topla hatasını telafi etti. Real Madrid zorlandığı karşılaşmada rakibini 3-2'lik skorla mağlup etti.