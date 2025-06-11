Real Madrid, Dünya Kupası kadrosunu açıkladı: Arda Güler’in kaderi belli oldu

Real Madrid, yeni formatıyla ilk kez düzenlenecek olan FIFA Kulüpler Dünya Kupası'na gidecek kadrosunu açıkladı.
Kadroda adı transfer dedikodularına karışan milli oyuncu Arda Güler de yer aldı. Xabi Alonso'nun Arda’yı turnuva kadrosuna alması transfer iddialarının önüne geçti.
Bu turnuva aynı zamanda yeni teknik direktör Xabi Alonso'nun Real Madrid'in başında ilk sınavları olacak.
İşte Real Madrid'in kadrosu;
Kaleci: Courtois, Lunin, Fran González, Sergio Mestre.
Savunma: Carvajal, Militão, Alaba, Alexander-Arnold, Lucas Vázquez, Fran García, Rüdiger, Mendy, Huijsen, Youssef, Jacobo, Asencio, Fortea, Diego Aguado.
Orta saha: Bellingham, Camavinga, Valverde, Modrić, Tchouameni, Arda Güler, Ceballos, Chema, Víctor Muñoz, Mario Martín.
Forvet: Vini Jr., Mbappé, Rodrygo, Endrick, Brahim, Gonzalo.
???? ¡Nuestra lista de jugadores inscritos para el Mundial de Clubes!@FIFACWC | #TakeItToTheWorld | #FIFACWC pic.twitter.com/W48Uua69wK— Real Madrid C.F. (@realmadrid) June 11, 2025