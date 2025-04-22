Real Madrid, Klopp ve Xabi Alonso arasında kaldı

Real Madrid'de teknik direktör Carlo Ancelotti'nin geleceği yeniden tartışma konusu. Radio MARCA'nın popüler programı La Tribu'da Raúl Varela'nın aktardığına göre, İtalyan teknik adamın kulüpteki durumu hâlâ belirsiz. Bir yıl daha sözleşmesi bulunan Ancelotti, bu süreci tamamlamak istiyor. Ancak kulüp içinde farklı görüşler bulunuyor.

Ancelotti, Real Madrid ile devam etmeyi arzu etse de, devam edememesi durumunda planını hazırlamış durumda. İddialara göre, Brezilya milli takımını çalıştırmak istiyor. Bu karar, yakın çevresinden gelen bazı karşı çıkışlara rağmen alınmış durumda.

XABİ ALONSO ÖNCELİKLİ HEDEF

Real Madrid yönetiminin birinci tercihi ise Bayer Leverkusen’in başarılı teknik direktörü Xabi Alonso. Eski Real Madrid futbolcusu olan Alonso, Almanya'da gösterdiği performansla dikkat çekiyor ve kulüp yönetimi onu gelecek planlarının merkezine koymuş durumda. Özellikle Başkan Florentino Pérez, Alonso’nun teknik ve taktiksel bilgisine büyük güven duyuyor.

Ancak, kulüp içinde tüm isimler Alonso konusunda hemfikir değil. Florentino Pérez'in en güvendiği isimlerden biri olan Anas Laghrari, başka bir ismi öne çıkarıyor: Jürgen Klopp.

ANAS LAGHRARİ’DEN KLOPP HAMLESİ

İsviçre bankacılığı geçmişine sahip Faslı iş insanı Anas Laghrari, Real Madrid’in Super Lig projesindeki ana figürlerinden biri. Florentino Pérez’in stratejik ortağı olarak görülen Laghrari, son haftalarda Jürgen Klopp’un ismini sıkça gündeme taşıyor.

Laghrari, Klopp’a büyük hayranlık duyuyor ve onu Real Madrid’in başında görmek istiyor. Varela’nın anlattığına göre, Klopp’un Liverpool’dan ayrılış biçimi, Laghrari'yi etkileyen unsurlar arasında yer alıyor. Alman teknik adamın kariyerine ara vererek Red Bull futbol yapısında danışmanlık yapması, onu daha da cazip kılıyor.

KLOPP UZAKTA AMA TAKİPTE

Liverpool’dan büyük bir sevgi gösterisiyle ayrılan Klopp, şu an aktif olarak takım çalıştırmıyor. Red Bull organizasyonunda futbol danışmanı olarak görev yapıyor. Ancak bu görev, saha kenarında olmakla kıyaslanamayacak kadar pasif. Varela’ya göre Klopp, henüz tamamen emekli olmadı ve yeni bir meydan okuma için uygun şartları bekliyor.

Real Madrid gibi bir kulüp, Klopp için yeterince çekici bir hedef olabilir. Özellikle büyük projelere açık yapısı ve global marka gücü, Alman hocanın ilgisini çekebilir.

ANCELOTTİ ONURLU BİR VEDA İSTİYOR

Ancelotti'nin en büyük arzusu, kulüpten saygı görerek ayrılmak. Klopp’un Liverpool’daki vedasında olduğu gibi dolu tribünler, duygusal anlar ve büyük bir veda töreni bekliyor. Basit bir sosyal medya mesajıyla uğurlanmak istemeyen Ancelotti, gerçek anlamda bir teşekkür ve onurlandırılma hayal ediyor.

Raúl Varela’nın ifadesine göre, İtalyan teknik adam bu konuda takıntılı hale gelmiş durumda. Hatta, bu sezon Şampiyonlar Ligi kazanılmış olsaydı, kendi isteğiyle Real Madrid’den ayrılmayı bile düşünebilirdi.

KUPA SONUÇLARI BİLE BELİRSİZLİĞİ GİDERMEYEBİLİR

Real Madrid’in bu sezonki performansı da Ancelotti’nin geleceğini netleştirmeye yetmiyor. Raúl Varela’nın görüşüne göre, İtalyan teknik adamın takımdan ayrılıp ayrılmayacağı, alınacak sonuçlara bağlı olarak şekillenmiyor. Kupanın ya da ligin kazanılması, Ancelotti’nin devam etmesini garanti etmiyor. Aynı şekilde başarısızlık da onun gitmesini kesin kılmıyor.

Bu karmaşık denklemde tek kesin olan, Real Madrid’in teknik direktör planlamasında genellikle kısa vadeli kararlarla hareket etmesi. Kulüp tarihindeki pek çok örnekte olduğu gibi, son dakika değişiklikleri her zaman mümkün.