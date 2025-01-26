Real Madrid zirveye demirledi: Mbappe 3 - Real Valladolid 0

Kylian Mbappe, Real Madrid'de ilk hat-trick’ini yaparak takımını La Liga’da liderlik yarışında dört puan farkla öne geçirdi. Madrid, deplasmanda Real Valladolid’i 3-0 yenerek zirveye doğru emin adımlarla ilerledi. Bu zafer, İspanyol devinin en yakın rakiplerine büyük bir mesaj verdi.

MBAPPE’DEN HARİKA BİR BAŞLANGIÇ

Real Madrid, 30. dakikada Jude Bellingham’ın harika ortasıyla öne geçti. Mbappe, topu gelişine düzgün bir şekilde uzak köşeye gönderdi ve takımını 1-0 öne taşıdı. Bu gol, Fransız yıldızının takımı adına ne kadar önemli olduğunu bir kez daha gözler önüne serdi.

İKİNCİ YARIDA ETKİLİ PERFORMANS

İkinci yarıya hızlı başlayan Mbappe, Rodrygo’nun pasını aldıktan sonra ceza sahasına girdi ve etkili bir şutla topu ağlara gönderdi. Bu gol, Real Madrid’in avantajını ikiye katlarken, Mbappe’nin maçtaki ikinci golü oldu.

SON DAKİKADA HAT-TRİCK

Maçın sonlarına doğru, Mbappe'nin performansı bir kez daha zirveye çıktı. Real Valladolid’in oyuncusu Mario Martin’in Jude Bellingham’a yaptığı sert faul nedeniyle kazanılan penaltı, Mbappe’nin hat-trick yapmasını sağladı. Penaltı atışında kaleci Karl Hein’i ters köşeye yatıran Mbappe, skoru 3-0’a taşıdı.

ZİRVEDE BİR ADIM DAHA İLERİ

Bu galibiyet, La Liga’da Real Madrid’i 4 puan farkla zirvede tutmayı başardı. Mbappe, bu sezon ligde 15 golle Barcelona’nın Robert Lewandowski’sinin (16 gol) hemen arkasında yer alırken, tüm kulvarlarda ise 22 golle büyük bir başarıya imza attı.

ATLETİCO MADRİD’İN BERABERLİĞİ FIRSATA DÖNÜŞTÜ

Real Madrid, Atletico Madrid’in beraberlik sonrasında maçını kazandığı için liderlik farkını arttırarak bir fırsat yakaladı. Öte yandan, Real Valladolid, bu mağlubiyetle La Liga’nın dibine demir attı.

Atletico Madrid ile Villarreal yenişemedi

ŞAMPİYONLAR LİGİ HEDEFİ

La Liga'daki bu zafer, Real Madrid’in Şampiyonlar Ligi’ne odaklanma zamanının geldiğini de gösteriyor. Carlo Ancelotti'nin takımı, Çarşamba günü Brest’e karşı deplasmanda galip gelmek zorunda. Aksi takdirde, Şampiyonlar Ligi'nde ilk sekize girmeleri oldukça zor olacak.