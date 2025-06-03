Real Madrid'de '66' krizi!

Real Madrid geçtiğimiz günlerde Trent Alexander-Arnold'u 30 Haziran 2031'e kadar kadar kadrosuna kattı. Kulüpler Dünya Kupası'nda Xabi Alonso'nun kadrosunda yer alacak İngiliz sağ bek birçok takımın tekliflerini reddederek Real Madrid'in yolunu tutmuştu. Yeni bir meydan okumaya hazır olan futbolcu Liverpool'da 66 numaralı formayı giyiyordu. Ancak İspanya'da futbol kurallarına göre bu numaraya izin verilmiyor.

TRENT ALEXANDER-ARNOLD 25'TEN YUKARISINI GİYEMEZ!

İspanyol Futbol Federasyonu yönetmeliğine göre oyuncuların formaları 1-25 arasında değişebiliyor. 1 ve 13 numaralı formaları yalnızca kaleciler giyebiliyor. Üçüncü bir kaleci varsa onun da 25 numaralı formayı giymesi gerekiyor. Altyapıda ya da ikinci takımlardan gelen oyuncular için bir istisna var. Bu oyuncular 26 ve sırasıyla 27 ya da 28 numaralı formayı giyebiliyor.

Liverpool'un genç takımlarında 2, 15, 17 ve 18 numaralı formayı giyen Arnold, as takımda ise 66 numaralı formayı terletmişti. Ancak bu numarayı kullanmak İspanya'da mümkün değil. 2 numaralı forma Dani Carvajal'a, 15 numaralı forma Arda Güler'e ait. 17 numarada Lucas Vazques ve 18 numarada Vallejo var. Vallejo takımdan ayrıldığı için 18 numaralı forma boşta. Lucas Vazques de FIFA Kulüpler Dünya Kupası'ndan sonra büyük ihtimalle takımdan ayrılacak ve 17 numaralı forma da boşa düşecek. Arnold'ın bu iki formadan birini seçmesi bekleniyor.