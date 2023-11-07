Real Madrid'de Arda Güler isyanı: Artık oynasın!

Fenerbahçe'den 20 milyon Euro bonservis bedeli ve azami 10 milyon Euro bonus karşılığında Real Madrid'e imza atan Arda Güler; peş peşe yaşadığı şanssız sakatlıklar nedeniyle henüz oynayamadı.

Rayo Vallecano mücadelesinde ilk kez kadroya giren Arda; teknik direktör Ancelotti'nin tercihleri arasında olmayınca yine şans bulamadı.

JUDE BELLİNGHAM SAKAT

Real Madrid taraftarı artık Arda'yı sahada görmek istiyor. Jude Bellingham'ın omuz sakatlığı sonrası dinlendirilmesi gerektiğini savunan taraftarlar, Arda Turan için kulübü mesaj yağmuruna tuttu. Real Madrid taraftarının Arda Güler paylaşımın altında "Bellingham'ı dinlendirin Arda'yı oynatın" çağrısı yaptı.

BRAGA MAÇI ÇARŞAMBA GÜNÜ

Lider Real Madrid, UEFA Şampiyonlar Ligi C grubu dördüncü maçında Braga ile karşılaşacak. 8 Kasım Çarşamba günü TSİ 23.00'da başlayacak mücadeleyi Türk hakem Halil Umut Meler yönetecek.