Real Madrid'de Arda Güler isyanı: Artık oynasın!

Real Madrid taraftarı; henüz forma şansı bulamayan Arda Güler'i, Braga maçında sahada görmek için kulübü mesaj yağmuruna tuttu.

Beyza Damgacıoğlu KAYNAK: Haber Merkezi
Real Madrid'de Arda Güler isyanı: Artık oynasın!

Fenerbahçe'den 20 milyon Euro bonservis bedeli ve azami 10 milyon Euro bonus karşılığında Real Madrid'e imza atan Arda Güler; peş peşe yaşadığı şanssız sakatlıklar nedeniyle henüz oynayamadı.
Rayo Vallecano mücadelesinde ilk kez kadroya giren Arda; teknik direktör Ancelotti'nin tercihleri arasında olmayınca yine şans bulamadı.

JUDE BELLİNGHAM SAKAT
Real Madrid taraftarı artık Arda'yı sahada görmek istiyor. Jude Bellingham'ın omuz sakatlığı sonrası dinlendirilmesi gerektiğini savunan taraftarlar, Arda Turan için kulübü mesaj yağmuruna tuttu. Real Madrid taraftarının Arda Güler paylaşımın altında "Bellingham'ı dinlendirin Arda'yı oynatın" çağrısı yaptı.

BRAGA MAÇI ÇARŞAMBA GÜNÜ
Lider Real Madrid, UEFA Şampiyonlar Ligi C grubu dördüncü maçında Braga ile karşılaşacak. 8 Kasım Çarşamba günü TSİ 23.00'da başlayacak mücadeleyi Türk hakem Halil Umut Meler yönetecek.

İlgili Haberler
Arda Güler'in Rayo Vallecano maçında neden oynatılmadığı ortaya çıktı
Arda Güler'in Real Madrid'deki 5 aylık değişimi gündem oldu
Luka Modric'ten Arda Güler'e övgü yağmuru: Bizi emekli edecek
Öne Çıkanlar
MasterChef All Star 142. bölüm fragmanı yayınlandı mı? MasterChef All Star yeni bölüm ne zaman?
MasterChef All Star 142. bölüm fragmanı yayınlandı mı? MasterChef All Star yeni bölüm ne zaman?
MasterChef All Star mavi takım kaptanı kim oldu? MasterChef All Star kaptanlık oyununu kim kazandı?
MasterChef All Star mavi takım kaptanı kim oldu? MasterChef All Star kaptanlık oyununu kim kazandı?
YKS başvuru tarihleri belli oldu mu? 2024 YKS ne zaman?
YKS başvuru tarihleri belli oldu mu? 2024 YKS ne zaman?
Beşiktaş'ın Kosovalı futbolcusu Rashica'nın hangi maçta oynayacağı belli oldu. Beşiktaş - Başakşehir ile İsrail - Kosova maçı aynı tarihte oynanacak
Beşiktaş'ın Kosovalı futbolcusu Rashica'nın hangi maçta oynayacağı belli oldu. Beşiktaş - Başakşehir ile İsrail - Kosova maçı aynı tarihte oynanacak
Kasım ayında burçları neler bekliyor? Kasım aylık burç yorumları
Kasım ayında burçları neler bekliyor? Kasım aylık burç yorumları
Beşiktaş'ı kimin kurtaracağını Gürel Yurttaş açıkladı. Beşiktaş'ın evlatlarına 'Sizi düşünmüyorum' diyen mi, 'Birlikte çalışacağız' diyen mi?
Beşiktaş'ı kimin kurtaracağını Gürel Yurttaş açıkladı. Beşiktaş'ın evlatlarına 'Sizi düşünmüyorum' diyen mi, 'Birlikte çalışacağız' diyen mi?
Son Haberler
Şampiyonlar Ligi'nde şifresiz yayınlanacak maçlar belli oldu Spor
Şampiyonlar Ligi'nde şifresiz yayınlanacak maçlar belli oldu
Umut Bozok için karar çıktı Spor
Umut Bozok için karar çıktı
TFF ile Beşiktaş arasında basın toplantısı savaşları. Çebi'nin toplantı kararı sonrası Büyükekşi de toplantıyı alelacele aynı saate aldı Spor
TFF ile Beşiktaş arasında basın toplantısı savaşları. Çebi'nin toplantı kararı sonrası Büyükekşi de toplantıyı alelacele aynı saate aldı
Bulgar Levası 15,58 lira olunca Bulgarlar şimdi de Edirne’deki eczanelere akın etti Gündem
Bulgar Levası 15,58 lira olunca Bulgarlar şimdi de Edirne’deki eczanelere akın etti
Böyle oturmak doğru mu Sağlık
Böyle oturmak doğru mu
Diyarbakır'da terörün deposuna darbe Gündem
Diyarbakır'da terörün deposuna darbe
Baba çocuk ilişkisi nasıl olmalı Sağlık
Baba çocuk ilişkisi nasıl olmalı