Roma'da bu sezon istikrarlı bir performans sergileyen milli futbolcu Zeki Çelik, Real Madrid'de Arda Güler ile takım arkadaşı olabilir.

ZEKİ ÇELİK İÇİN REAL MADRİD TEMASI

İspanyol basınından Defensa Central’in haberine göre; Real Madrid, Dani Carvajal’ın sakatlığı nedeniyle sağ bek pozisyonu için Zeki Çelik’i transfer etme seçeneğini masaya yatırdı.

İtalyan menajerlerin Madrid kulübüne sunduğu teklif doğrultusunda milli oyuncunun Roma’dan ayrılmaya sıcak baktığı belirtiliyor.

ROMA İLE SÖZLEŞMESİ 2026’DA BİTİYOR

Zeki Çelik’in Roma ile sözleşmesi 2026 yılına kadar devam ediyor. Ancak oyuncunun çevresi, Ocak ayından önce “ciddi bir teklif gelmesi halinde transferi değerlendirebileceklerini” ifade etti.

Haberde, 26 yaşındaki futbolcunun bonservis bedelinin yaklaşık 5 milyon euro civarında olduğu ve Real Madrid’in bu rakamı “makul” bulduğu da vurgulandı.

CARVAJAL’İN DURUMU BELİRLEYİCİ OLACAK

Dizinden yaşadığı sakatlık nedeniyle uzun süredir formasından uzak kalan Carvajal’in durumunun, Real Madrid’in transfer kararında belirleyici olacağı ifade edildi.

34 yaşındaki İspanyol oyuncunun dönüş sürecine göre, Zeki Çelik transferi değerlendirmeye alınacak.