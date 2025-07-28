Real Madrid'de Vinicius krizi: Mbappe maaşı olmazsa imza yok!

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Real Madrid'de Vinicius krizi: Mbappe maaşı olmazsa imza yok!

Real Madrid'in Vinicius Junior ile sözleşme uzatma görüşmeleri çıkmaza girdi. Brezilyalı yıldızın, Mbappe ile aynı maaşı talep ettiği ve yönetim bu isteği geri çevirdiği öne sürüldü.

Real Madrid ile Vinicius Junior arasındaki sözleşme uzatma görüşmeleri durma noktasına geldi.

İspanyol basını Cadena Ser'in haberine göre; 2027 yılına kadar sözleşmesi bulunan Brezilyalı yıldız, Kylian Mbappe ile aynı maaşı talep ediyor. Ancak yönetim bu talebi kabul etmedi.

Sözleşme yenileme sürecindeki belirsizlik, Vinicius’un olası satışı iddialarını da beraberinde getirdi. Yönetimin, yıldız oyuncunun sözleşmesinin bitimine bir yıl kala ayrılığı değerlendirebileceği belirtiliyor.

Geçtiğimiz sezon çıktığı 58 maçta 22 gol, 19 asistle oynayan 25 yaşındaki yıldız oyuncuyla Suudi Arabistan kulüpleri ilgileniyor.

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