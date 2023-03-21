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Harry Kane ile ilgili flaş iddia. İşte yeni takımı

İngiliz futbolunun son yıllarda yetiştirdiği en büyük golcü olan Tottenhamlı Harry Kane için çarpıcı bir iddia ortaya atıldı.

Haber Giriş: 21 Mart 2023 Salı - 13:55
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Real Madrid'den çılgın transfer

Harry Kane ile ilgili flaş iddia. İşte yeni takımı
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Tottenham Hotspur'un yıldızı, İngiliz futbolunun son yıllarda yetiştirdiği en önemli golcü olan Harry Kane ile ilgili çok çarpıcı bir iddia ortaya atıldı.

İspanya La Liga'daki son maçında Barcelona'ya yenilen ve şampiyonluk yarışında 12 puan geride kalan Real Madrid'in gelecek sezon için çalışmalara şimdiden başladığı ve Harry Kane için yüklü bir bütçe ayırdığı ileri sürüldü.

Sözleşmesi 2024'te bitecek olan Harry Kane'den olumlu dönüş aldığı ileri sürülen Real Madrid'in bonservisi için de Tottenham'la görüşmelere başlamayı planladığı belirtildi.

Futbola 2010'da Tottenham'da başlayan, ilk yıllarında 3 kez başka takımlara kısa sürelerle kiralanmasının ardından kulübünden ayrılmayan Harry Kane, kariyerinde 482 maçta 282 gol attı.

Kane İngiltere Milli Takımı'nda da 80 maçta 53 kez fileleri havalandırdı.

Harry Kane'nin Transfermarkt'a göre güncel değeri 90 milyon euro.

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