Real Madrid'e Camavinga'dan kötü haber: 3 hafta olmayacak

Real Madrid, geçtiğimiz gece Copa del Rey’de Celta Vigo’yu 5-2 yenerek çeyrek finale yükseldi. Ancak bu galibiyet, takım için önemli bir kayıpla sonuçlandı. Genç yıldız Eduardo Camavinga, maçta yaşadığı sakatlık nedeniyle üç hafta sahalardan uzak kalacak.

CAMAVİNGA’NIN SAKATLIK DURUMU

Real Madrid, 22 yaşındaki Fransız oyuncunun sol bacağındaki hamstring kasında bir sakatlık olduğunu doğruladı. Kulüp, resmi açıklamasında Camavinga'nın biceps femoralis kasında yırtılma olduğunu belirtti. Kulübün tıbbi ekibi, oyuncuya yapılan testlerin ardından bu teşhisi koydu ve iyileşme sürecinin nasıl ilerleyeceğini gözlemleyecek.

Camavinga'nın üç hafta sahalardan uzak kalması bekleniyor. Bu, Real Madrid için büyük bir kayıp çünkü oyuncu bu sezon sık sık sakatlıklarla mücadele ediyor. Geçtiğimiz Ekim ayında yeniden sahalara dönen Camavinga, Kasım ayında kas sakatlığı nedeniyle 5 maçta forma giyememişti. Bu yeni sakatlık ise Real Madrid’in, özellikle orta saha bölgesinde yaşadığı eksikliği daha da derinleştirecek.

SAKATLIK SÜRECİ VE ETKİLERİ

Camavinga, bu üç haftalık süreçte toplamda altı maçı kaçıracak. Bunlar arasında La Liga’da Las Palmas, Real Valladolid ve RCD Espanyol ile oynanacak olan maçlar yer alıyor. Ayrıca, UEFA Şampiyonlar Ligi grup aşamasındaki son iki karşılaşma olan RB Salzburg ve Brest maçları da Camavinga'nın eksik olacağı karşılaşmalar arasında.

Bunun yanı sıra, İspanya Kral Kupası çeyrek final maçları da bu döneme denk geliyor. Camavinga'nın bu maçlarda yer alması beklenmiyor. Real Madrid’in 9 Şubat’ta Atletico Madrid’e karşı oynayacağı lig maçında ise Camavinga’nın durumu hala belirsiz.

REAL MADRİD İÇİN ZORLU SÜREÇ

Camavinga'nın yaşadığı bu sakatlık, Real Madrid için çok sayıda önemli maç öncesinde büyük bir zorluk oluşturuyor. Takımın, hem La Liga hem de UEFA Şampiyonlar Ligi’nde hedeflerine ulaşabilmesi için, orta saha oyuncularının formda olması büyük önem taşıyor. Camavinga'nın eksikliği, teknik direktör Carlo Ancelotti'yi alternatif çözümler aramaya zorlayacak.

Sakatlıkların üst üste gelmesi, genç oyuncu için oldukça talihsiz bir durum. Ancak Camavinga'nın yetenekleri, bu kısa süreli eksikliğin ardından yeniden sahalara dönmesiyle birlikte Real Madrid’in orta sahasına önemli katkılar sağlamaya devam edecektir.