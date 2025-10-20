La Liga'nın 9. haftasında Getafe ile deplasmanda karşılaşan Real Madrid, maçın kilidini yine Arda Güler ve Mbappe iş birliğiyle çözdü.

Mücadeleye yedek başlayan Arda Güler 65'te Camavinga'nın yerine oyuna dahil oldu.

Golsüz eşitlikle devam eden karşılaşmanın 80'inci dakikasında defans arasına kaçan Mbappe'yi gören Arda Güler attığı ince pasla Fransız yıldızı kaleciyle karşı karşıya bıraktı.

Mbappe de Arda'dan gelen ikramı geri çevirmedi ve Real Madrid'i zorlu deplasmanda 1-0 öne geçirdi.

Kritik dakikada gelen golle birlikte Real Madrid sahadan 1-0'lık galibiyetle ayrılarak puanını 24'e yükseltti ve liderliği korudu.

Real Madrid'in son dönemde Arda Güler ve Kylian Mbappe'nin gol katkısıyla sonuca gittiği maçlar şu şekilde:

Levante maçı

Asist: Arda Güler

Gol: Kylian Mbappe

Real Sociedad maçı

Asist: Kylian Mbappe

Gol: Arda Güler

R.Oviedo maçı

Asist: Arda Güler

Gol: Kylian Mbappe

Atletico Madrid maçı

Asist: Arda Güler

Gol: Kylian Mbappe

Kairat Almaty maçı

Asist: Arda Güler

Gol: Kylian Mbappe

Getafe maçı

Asist: Arda Güler

Gol: Kylian Mbappe