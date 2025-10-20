La Liga'nın 9. haftasında Getafe ile deplasmanda karşılaşan Real Madrid, maçın kilidini yine Arda Güler ve Mbappe iş birliğiyle çözdü.
Mücadeleye yedek başlayan Arda Güler 65'te Camavinga'nın yerine oyuna dahil oldu.
Golsüz eşitlikle devam eden karşılaşmanın 80'inci dakikasında defans arasına kaçan Mbappe'yi gören Arda Güler attığı ince pasla Fransız yıldızı kaleciyle karşı karşıya bıraktı.
Mbappe de Arda'dan gelen ikramı geri çevirmedi ve Real Madrid'i zorlu deplasmanda 1-0 öne geçirdi.
Kritik dakikada gelen golle birlikte Real Madrid sahadan 1-0'lık galibiyetle ayrılarak puanını 24'e yükseltti ve liderliği korudu.
Real Madrid'in son dönemde Arda Güler ve Kylian Mbappe'nin gol katkısıyla sonuca gittiği maçlar şu şekilde:
Levante maçı
Asist: Arda Güler
Gol: Kylian Mbappe
Real Sociedad maçı
Asist: Kylian Mbappe
Gol: Arda Güler
R.Oviedo maçı
Asist: Arda Güler
Gol: Kylian Mbappe
Atletico Madrid maçı
Asist: Arda Güler
Gol: Kylian Mbappe
Kairat Almaty maçı
Asist: Arda Güler
Gol: Kylian Mbappe
Getafe maçı
Asist: Arda Güler
Gol: Kylian Mbappe