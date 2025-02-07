Real Madrid'ten federasyona sert mektup: Hakem ve VAR'a eleştiri yağdırdılar

İspanya, 6 Şubat 2025 – Real Madrid, Espanyol ile oynadığı ve 1–0 mağlup olduğu maç sonrasında, hakem kararlarına yönelik iddialı bir şikayet mektubunu İspanyol Futbol Federasyonu (RFEF) ve İspanya Spor Yüksek Konseyi’ne (Consejo Superior de Deportes) gönderdi. Maçın tek golünü Espanyol defans oyuncusu Carlos Romero kaydederken, Real Madrid yönetimi, maç öncesinde Kylian Mbappe’ye yönelik gerçekleşen müdahalede Romero’nun kırmızı kart görmesi gerektiğini savundu.

Gönderilen resmi mektupta, hakemlerin – özellikle de video yardımcı hakem (VAR) sisteminin – taraflı kararlar vererek yarışmanın bütünlüğünü zedelediği ileri sürüldü. Mektupta dikkat çeken ifadelerden biri şu şekildeydi:

Real Madrid aleyhine verilen kararlar, artık göz ardı edilemeyecek bir seviyede manipülasyon ve yarışmanın bozulması boyutuna ulaştı.

Bu gelişmeyle ilgili açıklamalarda bulunan La Liga Başkanı Javier Tebas, daha önce de Real Madrid ile çeşitli tartışmalara sahne olduğunu hatırlattı. Tebas, konuyla ilgili düzenlenen toplantıda, Real Madrid’in sadece hakemleri hedef almadığını, aynı zamanda tüm rekabeti zedelemeye yönelik bir tavır sergilediğini belirtti. Açıklamalarında şöyle dedi:

Real Madrid sadece hakemleri hedeflemekle kalmıyor; kendilerine oluşturdukları mağduriyet hikayesiyle tüm yarışmanın zarar görmesine neden oluyor. Yayımladıkları mektup ise olayın abartıya kaçtığının en somut kanıtı. Futbol, Real Madrid etrafında dönmüyor.

Ayrıca, aynı gün sabah saatlerinde RFEF Başkanı Rafael Louzan’ın yedi yıllık kamu görevinden men cezasının İspanya Yüksek Mahkemesi tarafından kaldırıldığı bildirildi. 2022 yılında Pontevedra İlçe Konseyi Başkanlığı döneminde sergilenen davranışlar nedeniyle yargılanan Louzan, Yüksek Mahkeme kararı sonrasında Aralık ayında RFEF başkanlığına aday gösterilerek seçildi. Louzan, “Bu yeni, farklı bir dönemin başlangıcı olsun; birlikte yaratma fırsatımız var” diyerek gelecek için umut dolu mesajlar verdi.

Bu gelişmeler, İspanyol futbolunda hakem kararlarının şeffaflığı ve adil rekabetin sağlanması konusundaki tartışmaları yeniden alevlendirdi. Uzmanlar, hakem performanslarının ve VAR teknolojisinin daha objektif değerlendirilmesi gerektiğini savunurken, Real Madrid’in gönderdiği resmi mektubun, kulübün hakem müdahalelerine artan tepkilerinin bir yansıması olduğunu ifade ediyor. Diğer büyük kulüplerin de benzer tepkiler vermesi, lig yönetimi ve futbol otoritelerinin adil bir rekabet ortamı oluşturmak adına kapsamlı reformlara ihtiyaç duyduğunu gözler önüne seriyor.

Real Madrid’in bu adımı, uzun süredir devam eden hakem tartışmalarının bir parçası olarak yorumlanıyor. Taraftarlar ve spor yorumcuları, hakemlerin maç sonuçlarına olan etkisinin sorgulanması gerektiğini belirtirken, ligdeki rekabetin zarar görmemesi için hakem sisteminin yeniden gözden geçirilmesinin şart olduğunu vurguluyor. İspanyol futbol otoriteleri, hem hakem sisteminin iyileştirilmesi hem de kulüpler arası adil rekabetin sağlanması adına atılacak adımların gelecekteki spor politikalarını belirleyeceğini ifade ediyor.

Gelişmeler yakından takip edilirken, İspanyol futbolunda reform çağrıları artmakta ve hakem sisteminin şeffaflığının sağlanması için kapsamlı düzenlemelerin yapılması bekleniyor.