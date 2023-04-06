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Recep Canpolat yakaladı ifşa etti: Et fiyatının bu hale gelmesinin sebebi Nebati'dir

TÜSEDAD Başkanı Sencer Solakoğlu sabah katıldığı canlı yayında Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati'ye sert çıktı. Solakoğlu'nun konuşmasına not düşen Gazeteci Recep Canpolat'ın paylaşımı dikkat çekti. İşte ayrıntılar...

Haber Giriş: 6 Nisan 2023 Perşembe - 16:08
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Recep Canpolat yakaladı ifşa etti

Recep Canpolat yakaladı ifşa etti: Et fiyatının bu hale gelmesinin sebebi Nebati'dir
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Editör: Dilek KILIÇ

1 kilo kuşbaşı etin kilosu 200 liradan başlayıp 400 TL'ye kadar çıkıyor.

Kriz yüzünden beli bükülen vatandaş, eti kasap camında görürken, Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati bir gün önce halka akıl vererek; et fiyatlarını Türkiye’de değişen damak tadına bağladı ve 'Koyun eti ucuz ama tercih edilmiyor, kokusundan dolayı. Bunu da değiştirmek lazım' dedi.

Nebati'nin, "koyun eti ucuz ama kokuyor diye millet yemiyor" şeklindeki sözleri tepki toplamaya devam ediyor.

TÜSEDAD (Tüm Süt, Et ve Damızlık Sığır Yetiştiricileri Derneği) Başkanı Sencer Solakoğlu bu sabah FOX TV canlı yayında İlker Karagöz'ün konuğu oldu.

İşte Solakoğlu'nun sosyal medyada paylaşım rekoru kıran açıklaması;

"SİYASİ TARAF DEĞİLİM"

"Ben izleyicilere özellikle şunu söylemek istiyorum. Çok netim bu konuda. Benim hiçbir siyasi tarafım yok. Ben hiçbir siyasi partinin üyesi değilim. Siyasetle ilgilenmişliğim yok.

"ET FİYATLARININ SEBEBİ NEBATİ'DİR"

Ben uyandım size geldim çiftliğimden buradan da çıkıp çiftliğime gideceğim.  Ama şunu net söyleyebilirim bugünkü et fiyatlarının sebebi ve müsebbibi Nureddin Nebati'dir. 

Çok net söylüyorum. Ve defalarca bunun geleceğini kendisine söylememize, uyarmamıza rağmen dinlemedi. Çünkü bildiğini zannediyor. Çünkü  o koltuktan o gücü alıyor ya 'ben her şeyi bilmek zorundayım' gibi hissediyor ve bunu da hissettiriyor. Ve ekibine de böyle bir yetki vermiş. 

"ET FİYATLARI BU SEBEPLE YÜKSEK "

Hiç yetkin olmayan daha gencecik, hiçbir tecrübesi olmayan tarımın T'sini bilmeyen insanlar süt fiyatlarıyla ilgili yaptıkları oynamaların sonucunda analar anaçlar kesildi. Ve anaç hayvanlar kesildiği için bugün bu et fiyatları bu kadar yüksek.

Şimdi "ithalat yaparız" diyor ya.. Evet insanın bütün mal varlığını kestirdi, yok ettirdi şimdi gidiyor. Hans'ın kapısını çalıyor. 'Neyse hakkın sana vereceğim. Sen bana ucuz et ver' demeye gidiyor. 

Ve bunun yapılmasının tek sebebi süt fiyatlarında pandemi döneminde lojistik yapılamaması. 

3 senedir bunu uyarıyoruz.

"SİYASET YAPMIYORUZ, HAYATTA KALMAYA ÇALIŞIYORUZ"

Hatta "Ocak ayından itibaren kilosu 200-250 liradan satılan peynirin  içine, maliyetine bir bakın baktırın" demiştiniz. 

Her eleştirinin sonucunda "siyaset yapılıyor" dediler. Hayır arkadaşım biz hayatta kalmaya çalışıyoruz."

"GÖZLERİNİN İÇİ PARLAYAN ARKADAŞ..."

Gazeteci Recep Canpolat'tan, Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati'ye "Gözlerinin içi parlayan arkadaş, Solakoğlu sana diyor!!!… Aloo…" tepkisi geldi.

Canpolat'ın paylaşımına beğeni ve yorum yağıyor.

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