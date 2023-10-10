Recep Çetin'in görevine son verildi

TFF 3. Lig 4. Grup'ta yer alan Balıkesirspor'da Teknik Direktör Recep Çetin ile yollar ayrıldı.

Recep Çetin yönetimindeki Balıkesirspor, ilk 5 maçta 1 galibiyet, 2 beraberlik almış, 2 maçı da kaybetmişti.

Balıkesirspor Kulübü'nün açıklaması şöyle:

"Yönetim Kurulumuzun aldığı karar neticesinde kulübümüzün teknik direktörlük görevini yapan Recep Çetin ile karşılıklı anlaşılarak yollarımız ayrılmıştır. Kulübümüz çatısı altında bugüne kadar verdiği hizmetler için kendisine teşekkür ediyor, bundan sonraki kariyerinde başarılar diliyoruz."