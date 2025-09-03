Recep Tayyip Erdoğan da burada top koşturmuştu! Türk futbolunun tarihi stadyumu yıkılıyor

Yeni sezonda bir kez daha Trendyol Süper Lig'de mücadele etmeye hak kazanan ve lige kötü bir başlangıç yaparak, oynadığı 3 maçta 2 mağlubiyet ve 1 galibiyet alan ve sadece 3 puanı hanesine yazdıran Fatih Karagümrük, stadyumuna resmen veda ediyor.

Siyah-kırmızılıların, uzun yıllar ev sahibi olduğu mücadeleleri oynadığı Karagümrük Stadyumu'nda yıkım işlemleri başladı. Aynı konuma yapılacak olan yeni stadyum için proje çalışmaları tamamlanmıştı.

2026 yılında 100. yılını kutlayacak olan tarihi kulüp, bir aksaklık yaşanmaması halinde kutlamaları yeni stadyumunda kutlamak için geri sayıma geçti.

RECEP TAYYİP ERDOĞAN DA MAÇLARA ÇIKTI

1945 yılında açılan stadyum sırasıyla, Çukurbostan Stadyumu, Karagümrük Stadyumu ve son olarak da Vefa Stadyumu isimlerini alan stadyumda geçmişten bugüne kadar birçok ünlü futbolcu maça çıktı. Bu isimler arasında en dikkat çeken ise hiç kuşkusuz Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan.

Erdoğan, İETT'de futbol oynadığı dönemde birçok kez bu stadyumda top koşturdu. Bazı kaynaklarda, Erdoğan'ın en sevdiği stadyumların başında Vefa Stadyumu geldiği ve bu yüzden de yeni stadyum yapılması konusunda etkin bir rol oynadığı iddia edilmişti. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yeni stadyum için Gençlik ve Spor Bakanlığı'na talimat verdiği ve sürecin en hızlı sürede tamamlanmasını istediği öne sürülmüştü.

Fatih Fevzipaşa Caddesi'nde yer alan stadyumun mevcut kapasitesi 4.280. Ancak yeni yapılacak olan projeyle beraber, kapasitenin 7.680 kişiye çıkarılacağı açıklanmıştı.

Faruk Malik, stadyumda başlayan yıkım çalışmalarının fotoğraflarını çekti.

İşte o görseller;