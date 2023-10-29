Recep Tayyip Erdoğan ile Türkiye Hahambaşısı Haleva'nın samimiyeti gündem oldu

Cumhuriyetimizin 100. yılı için düzenlenen resmi törende diğer herkesle sadece tokalaşan Recep Tayyip Erdoğan'ın, Türkiye Musevi Cemiyeti Başkanı ve Hahambaşısı olan İsak Haleva ile olan samimiyeti gündem oldu.