Recep Tayyip Erdoğan Stadı'nda olay çıktı

Kasımpaşa Recep Tayyip Erdoğan Stadyumu'nda oynanan Kasımpaşa Adana Demirspor maçında büyük gerginlik.

Recep Tayyip Erdoğan Stadı'nda olay çıktı

Adana Demirspor'da, Kasımpaşa deplasmanında ilk yarıda Ertaç Özbir ve Benjamin Stambouli kırmızı kart gördü.

Bireysel hatalardan gelen iki kırmızı kart sonucunda Adana Demirspor 9 kişi kaldı ve ilk 45 dakikayı da 1-0 yenik kapattı.
Soyunma odasına gidildiği sırada Adana Demirspor'un futbol direktörü Gökhan Göktürk, koşarak Kevin Rodrigues'in yanına doğru ilerledi.

Olası tartışmayı Dorukhan Toköz ve Semih Güler engellemeye çalıştı. Gökhan Göktürk'ün Kevin Rodrigues'e olan sert tepkisi kameralara yansıdı.
Aynı sıralarda sahanın başka bölümünde bulunan Andrew Gravillon da sakinleştirilmeye çalışılan isimler arasındaydı.
Soyunma odasına doğru giderken de gerginlik sürdü. Hem Andrew Gravillon hem de Gökhan Göktürk, Adana Demirspor'un ekibi tarafından içeri doğru giderken sakinleştirilmeye çalışıldı.

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