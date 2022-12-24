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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Noel mesaj

Erdoğan, Hristiyanlık inancına mensup vatandaşların 24 Aralık Noel yortuları dolayısıyla mesaj yayımladı.

Haber Giriş: 24 Aralık 2022 Cumartesi - 18:57
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Recep Tayyip Erdoğan'dan Noel yortusu mesajı

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Noel mesaj
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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Hristiyanlık inancına mensup vatandaşların Noel yortularını tebrik etti.

Erdoğan, mesajında şunları kaydetti:

"Mensup olduğumuz medeniyetin değerleri doğrultusunda, farklı dinlerin ve kültürlerin mevcudiyetini bir zenginlik olarak telakki ediyoruz. Milletimizin huzur ve güvenliğinin, birlik ve beraberliğinin temeli olan bu anlayış, bizlerin gelecekte de barış içinde bir arada yaşamamızı sağlayacak en önemli gücümüzdür.

Hristiyan vatandaşlarımızın, kendi inançları doğrultusunda kutladıkları Noel yortularının, dayanışma ikliminin gelişmesine vesile olmasını diliyorum. Bu duygu ve düşüncelerle, başta Hristiyan vatandaşlarımız olmak üzere tüm Hristiyan aleminin Noel yortusunu bir kez daha tebrik ediyor, kendilerine esenlikler diliyorum." (AA)

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