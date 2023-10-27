Recep Uçar: Bu galibiyet bize hayaller kurduracak

Trendyol Süper Lig'in 10. haftasında Atakaş Hatayspor'u 2-1 yenen Mondihome Kayserispor'da teknik direktör Recep Uçar, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında, Hatayspor'un zor bir deplasman olduğunu belirtti.

Recep Uçar'ın açıklamaları şu şekilde;

-Bugün bu zor deplasmanda, çok ciddi efor koyup, mücadele eden oyuncularımızı yürekten kutluyorum. Ekip olarak geçen haftayı yeni bir başlangıç olarak görüyorduk. Rize galibiyetinden sonra, Hatay galibiyeti de bizim adımıza çok anlamlı oldu. Hatayspor, ligin en genç ikinci kadrosu. İç sahada özellikle çok etkili oynuyorlar. Dinamik, atletizmi yüksek oyunculara sahipler. Ligin en iyi geçiş yapan takımlarından biri olduğu için çok zor bir maç beklediğini maç öncesinde oyuncularımızla konuşmuştuk, çalışmıştık.

-Bizim biraz daha net pozisyonlar ürettiğimiz, onların da Bilal'in çok iyi kurtarış yaptığı bir bölüm var. İlk yarı biz 3 tane net kaçırdık. Onların da 3 önemli şutu vardı. Bu bölümlerde Bilal başarılıydı. İkinci yarıya biz oyunu kendi sahamızda kabul etmemek adına aynı mantalite ile başladık. Penaltı golünden sonra Hatayspor'un doğal olarak hakimiyetini koyduğu, topa daha çok sahip olduğu, pozisyonlar ürettiği bir bölüm. O bölümde savunmaya çalıştık, iyi de savunduğumuzu düşünüyorum. 2-3 pozisyon da verdik. Belki 3-1'i bulabilsek biraz daha farklı olacaktı. Bu galibiyetin bundan sonraki süreçte farklı hayaller kurmamıza vesile olacağını düşünüyorum.

-Ekibimle, oyuncularımızla, yönetimimizle, taraftarlarımızla beraber bunları başarabilecek güce, isteğe, arzuya sahip olduğumuzu düşünüyorum. Hatayspor'a, Volkan Hoca ekibine de bundan sonraki maçlarda başarılar diliyorum. Çok iyi bir ekipleri var. Umarım bundan sonraki süreçte onlar adına çok daha güzel geçebilir.

(AA)