Recep Uçar Hatayspor'u ciddiye alıyor

Konyaspor, Trendyol Süper Lig'in 32. haftasında yarın saat 20.00'de Hatayspor ile Mersin'de karşılaşacağı maçın hazırlıklarını yaptığı antrenmanla sürdürdü. Kayacık Tesisleri'nde Teknik Direktör Recep Uçar yönetiminde gerçekleştirilen idman, koşu ve ısınma hareketleri ile başladı. 5'e 2 ile devam eden antrenman, taktik çalışma ile tamamlandı.

"İYİ BİR SONUÇLA DÖNMEK İSTİYORUZ"

Antrenman öncesinde basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Konyaspor Teknik Direktörü Recep Uçar, "Hatayspor maçı hazırlıklarımız devam ediyor. Bugün son idmanımız. Hazırlıklarımızı tamamlayıp yola çıkacağız. Hatayspor ligde bulunduğu konum itibariyle malum, biliyoruz ama bizim burada kazanamadığımız bir ekip. Bizim birinci amacımız ligde matematiksel olarak alt gruptan uzaklaşmak. Ligdeki ikinci amacım da taraftarımızı memnun edebilecek en iyi konumda ligi tamamlamak. Bizim için önemli bir maç. Baktığımızda ilk maçta son dakika golü ile berabere kaldığımız bir ekip.

"HEDEFLERİ OLAN BİR TAKIMIZ"

Bulundukları konum itibariyle belki kaybedecekleri bir şey yok ama özgüvenli bir şekilde rahat oynuyorlar. Her ne kadar son 3 maçını kaybetse de evinde Alanya ve Sivas'ı yenip deplasmanda Trabzon galibiyeti alan da bir ekip. Maça bu ciddiyetle hazırlanıyoruz. Hedefleri olan bir takımız. Hazırlıklarımız da bu anlamda iyi gidiyor. Umarım en iyi şekilde gidip arzu edindiğimiz ve planladığımız oyunu oynayıp iyi bir sonuçla şehrimize dönmek istiyoruz" şeklinde konuştu.