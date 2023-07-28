Redmi 12 5G tanıtıldı. Piyasaya çıkış tarihi de belli oldu

Shiftdetele'de yer alan bilgilere göre, Xiaomi Redmi 12 5G yeni modelini tanıttı. Redmi 12 5G’nin teknik özellik sayfasını ayrıntılı olarak açıklamasa da akıllı telefonun 50MP ana kamera, 8GB RAM, 256GB depolama ve 5.000 mAh pil dahil olmak üzere bazı temel özelliklerini doğruladı.

KRİSTAL CAM

Redmi 12 5G, Kristal Cam tasarımıyla gelecek. Artık görmeye alışkın olduğumuz cihazın ortasında bulunan gömülü bir kamera ile gelecek.

Redmi 12 5G modeli, Full HD Plus çözünürlüğe sahip, 6.79 inç LCD ekran ile tanıtılacak.

Ekranın 90Hz tazeleme hızına ve 550 nit parlaklık ile karşımıza çıkacağını belirtelim. Kullanıcılar isterse microSD kart desteği sayesinde depolamayı artırabilecek.

Modelin tanıtım tarihi ise 1 Ağustos olarak belirlenmişti. Lansman ise Hindistan’da gerçekleştirilecek.