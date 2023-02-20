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Redmi 12C telefon modelinin görselleri ortaya çıktı. Tanıtım tarihi açıklandı

Redmi 12C telefon modelinin tanıtım tarihi ve ilk görselleri paylaşıldı.

Haber Giriş: 20 Şubat 2023 Pazartesi - 09:51
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Redmi 12C'nin görselleri ve tanıtım tarihi açıklandı

Redmi 12C telefon modelinin görselleri ortaya çıktı. Tanıtım tarihi açıklandı
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Shiftdelete’de yer alan bilgilere göre, Redmi yeni akıllı telefonu Redmi 12C’nin tanıtım tarihi ve görselleri açıklandı.

Redmi 12C’nin global lansmanı ise 26 Şubat’ta başlayacak olan MWC 2023 fuarında yapılacak.

Telefon modelinin görsellerine bakıldığında şık olduğu görülüyor.

Redmi logosu ikamera çıkıntısının etrafındaki vurgulu alana yerleştirilmiş. Arka panelde ayrıca zikzaklı desen dikkat çekiyor. Cihazın teknik özellikleriyle ilgili bilgi çok yok. Ancak Çin’deki model ile aynı olursa 6,71 inç HD+ ekrana yer vereceğini söyleyebiliriz. Giriş seviyesi telefon, dört renk ve üç bellek konfigürasyonu (4GB/64GB, 4GB/128GB ve 6GB/128GB) ile satışa çıkacak.

Xiaomi’nin temel ilkelerinden biri, telefonlarını uygun fiyatla sunmaktır. Redmi 12C’nin sızdırılan fotoğraflarından yola çıkarak farklı olmayacağını varsayabiliriz.

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