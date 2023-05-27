Redmi K60 Ultra’nın tasarımı sızdırıldı. Özellikleri de ortaya çıktı

Shiftdelete’de yerl alan bilgilere göre, Redmi K60 Ultra gücünü MediaTek tarafından üretilen Dimensity 9200 Plus işlemciden alacak.

ÖZELLİKLERİ

4nm teknolojisiyle üretilen işlemcide 1 adet 3.05GHz saat hızında çalışan Cortex-X3, 3 adet 2.85GHz saat hızında çalışan Cortex-A715 ve 4 adet 1.8GHz saat hızında çalışan Cortex-A510 çekirdek bulunuyor.

Redmi K60 Ultra modelinde QuadHD Plus çözünürlüğe sahip 12 bit renk gamı sunan ekrana yer verilecek.

Bununla birlikte cihazda, 1400 nit parlaklık sunabilen 526 PPI 6.7 inç OLED panel kullanılacak.

Üçlü kamera dizilimine sahip olacağı tahmin edilen cihazda 108 Megapiksel ana kamera, ultra geniş açılı kamera ve 2 Megapiksel derinlik sensörü kullanılacak.

Cihazın MIUI 14 tabanlı Android 13 ile kutudan çıkacağı sızdırılan bilgiler arasında yer alıyor. Ayrıca cihazın ekran altı parmak izi tarayıcıya sahip olacağı tahmin ediliyor.

Öte yandan bağlantı tarafında ise çift SIM, 5G, Wi-Fi 6, çift bantlı GNSS ve NFC teknolojileri kullanılacak.