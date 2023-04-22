Redmond Beşiktaş'ta kalacak mı? Flaş transfer açıklaması

Beşiktaş'ın son haftalardaki golcüsü Redmond, Ümraniyespor maçından sonra açıklamalarda bulundu.

Redmond, formunun giderek artmasıyla ilgili olarak, "Bu ligin temposuna alışmadan kaynaklanıyor olabilir. Hocamızın istediği şekilde takıma katkı vermeye çalışıyorum. Elimden geleni yapıyorum. Farklı da bir şey yapmıyorum. Farklı bir şeyi daha önce de yapmamıştım. Elimden geldiğince katkı vermeye çalıştım. Benden isteneni yapmaya çalışıyorum ve bunu yaptıkça özgüven de kazanıyorum" dedi.

Beşiktaş'ta kalıp kalmayacağı ile ilgili de konuşan Redmond, şu ifadeleri kullandı:

"Kariyerimin geride kalan kısmına da baktığınızda sezon devam ederken bir karar vermiş değilim. Şu anda da durum farklı değil. Önümüzde önemli maçlar var. Ligi bitirebildiğimiz kadar zirveye yakın bir şekilde bitirmeye çalışacağız. Zamanımız var. Sezon sonu bakacağız."

Nathan Redmond, Galatasaray'la oynayaçakları maçla ilgili bir soruya da "Umuyorum daha fazlasını yapabilirim ama maalesef bir sihirli kürem yok ve geleceği göremiyorum. Rakibimiz de biz de elimizden geldiğinde puanlar kazanmak istiyoruz. Bir puan savaşı olacak. Önümüzde de hazırlanmak için iyi bir idman haftası var. Elimizden geldiğince iyi bir şekilde maça hazırlanacağız" cevabını verdi.