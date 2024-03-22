Reel kesim güven endeksi martta arttı

Kaynak: AA
Reel kesim güven endeksi martta arttı
Reel Kesim Güven Endeksi, martta geçen aya oranla 2,9 puan artışla 104,4'e yükseldi.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası tarafından mart ayına dair İktisadi Yönelim İstatistikleri ve Reel Kesim Güven Endeksi yayımladı.
İktisadi Yönelim Anketi sonuçları, imalat sanayisinde faaliyet gösteren 1731 iş yerinin yanıtlarının ağırlıklandırılıp toplulaştırılmasıyla elde edilerek incelendi.
Söz konusu dönemde mevsimsellikten arındırılmış reel kesim güven endeksi 1,5 puan artışla 103,5’e çıktı.
Son üç aya yönelik incelemelerde, üretim hacminde azalış bildirenler lehine olan seyir, artış bildirenlerin lehine döndü.
İç piyasa sipariş miktarında azalış bildirenler lehine olan seyir bir önceki aya göre güçlenirken, ihracat sipariş miktarında azalış bildirenler lehine olan seyir geçen aya göre zayıfladı.

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