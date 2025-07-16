Refah payı için tarih verdi! SGK Uzmanı açıkladı

Emeklilerin Temmuz ayında beklediği refah payı ve seyyanen zam beklentileri, ekonomi yönetiminin uyguladığı sıkı para politikaları nedeniyle suya düşmüş gibi görünüyor. Sosyal Güvenlik Uzmanı Emin Yılmaz, yaptığı açıklamada mevcut ekonomik veriler ışığında bu tür iyileştirmelerin gerçekleşmesinin zor olduğunu belirtti. Yılmaz’ın açıklamaları, milyonlarca emeklinin karşı karşıya kaldığı gelir adaletsizliğini bir kez daha gözler önüne seriyor.

Emin Yılmaz şöyle konuştu:

Şu an seyyanen zam veya refah payı adı altında bir iyileştirme söz konusu olacağını pek zannetmiyorum. Bunu nereden çıkarıyorum? Böyle düşünmemedeki en büyük sebep hükümet kanadının ekonomi ekibinin özellikle kemer sıkma, sıkı para politikasından ötürü geçmiş dönemlerdeki enflasyon verilerine bakarak ve de emeklilere verilecek zam, keza asgari ücretliye verilecek zamlarla ilgili oradaki projeyi görebiliyoruz. Dolayısıyla şu önümüzdeki iki yıl içerisinde herhangi bir refah payı maalesef görmüyorum. Bunu yapacaklarını da pek zannetmiyorum. Emekliler bunu sonuna kadar hak ediyorlar. Çünkü 16.881 liraya yükselen en düşük emekli maaşı yaklaşık olarak 4 milyon 11 bin kişiyi ilgilendiriyor. Çünkü 16,5 milyon emeklimiz var. 4 milyon 11 bin kişisi direkt en düşük emekli aylığı adı altında geçiriliyor. Öte yandan bir de dul ve yetimler var, onları da hesaba kattığımız zaman 4 milyon kişiden daha fazlası şu an burada söylemiş olduğumuz rakamların daha altında bir ücret alıyor.