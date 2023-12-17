Reflü hastalarının dikkatine

Kaynak: Haber Merkezi Muhabir: Fatih Mehmet Köksoy
Reflü hastalarının dikkatine
Prof. Dr. Yüksel Gümürdülü, uzun zaman tedavi edilmeyen reflünün, yemek borusu ve gırtlak kanserinin gelişmesine zemin yarattığını söyledi ve önemli uyarılarda bulundu. İşte o uyarılar...

Reflünün çok sık görülen bir rahatsızlık olduğunu belirten Prof. Dr. Gümürdülü, şunları söyledi:

“Reflüye neden olan faktörleri, midenin fazla asit salgılaması, sigara, alkol kullanımı, fazla yağlı yiyecek tüketimi, mide fıtığı, obezite, mide ile yemek borusu arasındaki kaslardan oluşan kapağın gevşemesi, devamlı sırt üstü yatmak olarak sıralayabiliriz. Yemek borusuna kaçışta, göğüste yanma, hıçkırık, sindirim bozukluğu gibi şikayetlerin yanında bazen de yalancı kalp ağrısı şikayetleri görülebiliyor. Reflü bazen hiçbir belirti de göstermeyebilir.”

Mide ve yemek borusu arasında bulunan kasların normalde asit salgısının yukarı doğru gitmesine izin vermediğini söyleyen Gümürdülü, eğer asit kaçağı yemek borusuna kadar geliyorsa hastalığın gastroösefagial reflü (GÖR), boğaza kadar geliyorsa gofaringeal reflü (LFR) olarak adlandırıldığının altını çizdi.

BUNLARI KESİNLİKLE YAPMAYIN

Prof. Gümürdülü, hastalığın seyrini hafifletecek şu önerilerde bulundu.

“Sırt üstü yatmayın, midelerinizi tıka basa doldurarak yemek yemeyin, uykudan 3 saat önce çay, kahve, alkol, çikolata ve gazlı içeceklerden uzak durmaya özen gösterin, ayrıca, sigara içen reflü hastalarının da en kısa zamanda bu alışkanlıktan kurtulmaları gerekir.

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