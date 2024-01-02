Reflüye şifa oluyor. Faydaları saymakla bitmeyen ot ortaya çıktı

Reflü gibi mide sorunlarına karşı doğal bir çözüm arayanlar için gülhatmi bitkisi harika bir seçenek olması dikkat çekti.

Bu bitkinin sağlığa pek çok faydasının olduğu bildirildi.

GÜLHATMİ BİTKİSİ REFLÜYE NASIL İYİ GELİR?

Gülhatmi bitkisi, mide asidini dengeleyerek gastrit ve reflü gibi rahatsızlıkları hafifletmesiyle dikkatlerden kaçmadı.

GÜLHATMİ BİTKİSİNİN ÖZELLİKLERİ NELERDİR?

Gülhatmi bitkisi, ebegümecigiller ailesinden, yaprakları yuvarlak ve geniş, çiçekleri renkli ve büyük olan bir süs bitkisi olduğunun altı çizildi.

GÜLHATMİ BİTKİSİ NASIL TÜKETİLİR?

Gülhatmi bitkisini kurutulmuş olarak aktarlardan temin edebileceği önerildi. Bu bitkinin çay yapmak çok kolay olduğu vurgulandı.

Kaynamış suya bir avuç kurutulmuş gülhatmi çiçeği atın ve 10 dakika demlemeniz tavsiye edildi.

Süzdükten sonra içmeye hazır. Bir bardak su için 5-6 adet gülhatmi çiçeği yeterli olacaktır. Gülhatmi çayının tadını artırmak için tarçın gibi baharatlar da ekleyebilirsiniz.