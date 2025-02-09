Reflüyü hafifletip, ekşimeyi azaltıyor… Sadece 2 malzemeyle mide ağrılarına son

Tahin, antioksidanlar açısından zengin olup mide duvarını koruyucu özelliklere sahip. Muz ise içerdiği pektin lifleri sayesinde mide asidini dengeleyerek rahatlama sağlar. Bu iki besin bir arada tüketildiğinde, mide hassasiyeti ve reflü gibi sorunlara karşı etkili bir doğal destek oluşturur.

MİDE SORUNLARINA ETKİLİ ÇÖZÜM

Tahin, yüksek protein ve mineral içeriği ile mide ülserlerinin iyileşmesine katkıda bulunur. Protein, mide zarının onarımında önemli bir rol oynar. Tahin aynı zamanda mide asidini dengeleyerek mide ekşimesi ve reflüyü hafifletebilir.

Muz, yüksek lif içeriği sayesinde sindirim sürecini düzenler ve sindirim sorunlarını azaltır. İçerdiği potasyum da mide asidini dengeleyerek ekşimeyi azaltmaya yardımcı olur.

Tarif Önerisi:

1 adet muzu dilimleyin.

Üzerine 1 tatlı kaşığı tahin ekleyin.

İsteğe bağlı olarak biraz toz tarçın serpip tüketebilirsiniz.