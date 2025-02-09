Reflüyü hafifletip, ekşimeyi azaltıyor… Sadece 2 malzemeyle mide ağrılarına son

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
Reflüyü hafifletip, ekşimeyi azaltıyor… Sadece 2 malzemeyle mide ağrılarına son

Eğer mide sorunlarınız var ve sindirim sorunları yaşıyorsanız bu haber tam sizler için. Artık ilaç kullanırken mide koruyucu içmeye son. Sizler için doğal ve etkili mide koruyucu tarifini derledik.

Tahin, antioksidanlar açısından zengin olup mide duvarını koruyucu özelliklere sahip. Muz ise içerdiği pektin lifleri sayesinde mide asidini dengeleyerek rahatlama sağlar. Bu iki besin bir arada tüketildiğinde, mide hassasiyeti ve reflü gibi sorunlara karşı etkili bir doğal destek oluşturur.

7.webp

MİDE SORUNLARINA ETKİLİ ÇÖZÜM

Tahin, yüksek protein ve mineral içeriği ile mide ülserlerinin iyileşmesine katkıda bulunur. Protein, mide zarının onarımında önemli bir rol oynar. Tahin aynı zamanda mide asidini dengeleyerek mide ekşimesi ve reflüyü hafifletebilir.

Muz, yüksek lif içeriği sayesinde sindirim sürecini düzenler ve sindirim sorunlarını azaltır. İçerdiği potasyum da mide asidini dengeleyerek ekşimeyi azaltmaya yardımcı olur.

uu.jpg

Tarif Önerisi:

1 adet muzu dilimleyin.

Üzerine 1 tatlı kaşığı tahin ekleyin.

İsteğe bağlı olarak biraz toz tarçın serpip tüketebilirsiniz.

Son Haberler
İstanbul'da su borusu patladı, cadde göle döndü
İstanbul'da su borusu patladı, cadde göle döndü
Bordum FK ve Göztepe kritik maça çıkacak: Yıldız oyuncular kadroda yok
Bordum FK ve Göztepe kritik maça çıkacak: Yıldız oyuncular kadroda yok
Manisa FK ateşle oynuyor: Büyük avantajı kaybetti
Manisa FK ateşle oynuyor: Büyük avantajı kaybetti
Türkiye’de doğan ilk fil İzmir! Bal kabaklı pasta kesip doğum gününü kutladılar
Türkiye’de doğan ilk fil İzmir! Bal kabaklı pasta kesip doğum gününü kutladılar
Nazillispor alarm verdi: Büyük hüsrana uğradı
Nazillispor alarm verdi: Büyük hüsrana uğradı