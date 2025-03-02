Refüje çıkan kamyonet ağaçları devirip direğe çarparak durdu

Kaynak: İHA
Refüje çıkan kamyonet ağaçları devirip direğe çarparak durdu

Afyonkarahisar'da bir kamyonet sürücüsü kontrolden çıkarak orta refüje çıkarak yol aldı. Önüne çıkan ağaçları deviren sürücü elektrik direğine çarparak durabildi.

Olay, Şuhut ilçesi çıkışında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, F.T., idaresindeki 03 AGK 004 plakalı kamyonet sürücüsünün henüz belirlenemeyen bir sebepten ötürü direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıktı. Savrulan araç ardından orta refüje çıkıp ağaçları devirip ardından elektrik direğine çarparak durabildi. Aracın hurdaya döndüğü olayda şans eseri ölen ya da yaralanan olmadı.

Kaza sonrası bölgeye gelen polis ve itfaiye ekipleri ise aracın kaza yerinden kaldırılması ve trafiğin normale dönmesi için yoğun çaba gösterdi.

aw403490-02.jpg

aw403490-03.jpg

aw403490-03-1.jpg

Son Haberler
Antalya'da feci kaza! Ağaca çarpıp takla attı
Antalya'da feci kaza! Ağaca çarpıp takla attı
Türk Kızılay, ramazan boyunca Gazze'de 900 bin kişilik iftarlık dağıtacak
Türk Kızılay, ramazan boyunca Gazze'de 900 bin kişilik iftarlık dağıtacak
Dinar'da oyuncak kalaşnikofla benzinliği soydu! Kadın kasiyer neye uğradığını şaşırdı...
Oyuncak kalaşnikofla benzinliği soydu!
Bakan Işıkhan'dan önemli açıklama: 3 yıl süreyle prim teşviki sağlıyoruz!
Bakan Işıkhan'dan önemli açıklama: 3 yıl süreyle prim teşviki sağlıyoruz!
Uzmanından aç karnına ilaç kullanacaklara uyarı
Uzmanından aç karnına ilaç kullanacaklara uyarı