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Regaib Kandili'niz kutlu olsun

İslam aleminde rahmeti ve bereketi bol "üç ayların" başlangıcı olan Regaip Kandili bugüne (26 Ocak) idrak ediliyor. Üç ayların habercisi olan Regaip Kandili'nin gelişi yine büyük sevinç ve huzur ile karşılandı.

Haber Giriş: 26 Ocak 2023 Perşembe - 09:46
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Regaip Kandili gecesi ne oldu. Anlamı nedir

Regaib Kandili'niz kutlu olsun
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İslam alemi Regaib Kandili içerisinde olmanın huzurunu yaşıyor. Dini bilgilerini tazelemek isteyenler ise Regaib (Regaip) Kandili anlam ve önemi araştırması yapıyor. Kaza ve Nafile namaz kılmak bu mübarek gün ve geceyi değerlendirmek adına yapılacak ibadetlerdir, gündüzünde de oruç tutulabilir. İhsan gecesi anlamına gelen Regaib Kandili anlamı ve önemi nedir? Regaib Kandili gecesi ne oldu? 

REGAİB NE ANLAMA GELİR, ÖNEMİ NEDİR?

Regaib kelime manası olarak pek çok ihsan demektir. Regaib kandili ihsan gecesidir ve fazileti de bundan gelir. Regaib Kandili üç ayların başlangıcıdır. Perşembeyi Cumaya bağlayan geceye denk gelir. Cuma gecesine denk gelmesi sebebiyle de bu Regaib kandili önemli ve özeldir. Profesör Doktor Nihat Hatipoğlu Regaib Kandilinin önemini şu şekilde anlattı. "Bazı rivayetlerde bu gecenin isminin meleklerle telaffuz edildiği ifade edilir. Regaib kelimesi, güzel şeyleri arzu etmek, istemek, elde etmeye gayret etmek anlamlarına gelir. Bu gece ibadet edenin, tövbe edenin arzularının verileceği ümit edilir.

REGAİB KANDİLİ FAZİLETLERİ

Bazı rivayetlerde bu gecenin isminin meleklerle telaffuz edildiği ifade edilir. Regaib kelimesi, güzel şeyleri arzu etmek, istemek, elde etmeye gayret etmek anlamlarına gelir. Bu gece ibadet edenin, tövbe edenin arzularının verileceği ümit edilir. Recep ayının fazileti iyilik ayı : Regaib gecesinin içinde olduğu Recep ayında bolca oruç tutulmalıdır. Bu aya 'Recebü'l-asabb' da denilmiştir. Yani; iyiliklerin isabet ettiği Recep ayı. Recep ayına 'tövbe' ismi de konulmuştur. Mümin bu ayda ve özellikle de Regaib Kandili'nde günahlarını bolca kendine itiraf edip tövbe etmelidir.

REGAİB KANDİLİ'NİN ÖNEMİ VE ANLAMI NEDİR?

Regâib gecelerinde dua etmek, tevbe ve istiğfarda bulunmak, bu geceyi kutsal kabul ederek çeşitli ibâdetlerle geçirmek, genel olarak alimler arasında kabul görmüştür. Regaibin diğer kandillerden farklı oluşu hem Recep ayında bulunması hem de Cuma gecesi oluşudur. Ayrıca Recep ayının hususiyetlerinden birisi de Regaib Kandili ve Mirac Kandili olarak bilinen iki kandilin bu ayda bulunmasındandır. Bu günler ve geceler, kendimizi denetleme ve değerlendirme bakımından önemlidir. Regâib kelimesi Kur'an'da "Regaib" şeklinde geçmemektedir. Ancak "reğabe"den türemiş olan çeşitli kelimeler, Kur'ân'da sekiz yerde geçmekte ve "reğabe"nin ifâde ettiği mana için kullanılmaktadır. Terim olarak Regâip, Türkçe'de kandil dediğimiz mübârek gecelerden biridir.

Bu gecede Yüce Allah'ın rahmet, bağış ve yardımlarının dağıtıldığına inanılır. Diğer bir ifadeyle bu ümit ve inançla Yüce Allah'a ibadet edilir.

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E
26.01.2023 10:07
İslamiyette kutsal şeyler ramazan ayı ve bayramı Kadir gecesi Kurban Bayramı gerisi yok  
 
Levent KILIÇ
26.01.2023 09:59
Son 5 6 senedir boş beleş siyasilerin bende sizdenim izlenimi için bayramımız, kandilimiz yazmaları sonrası yozlaşmış tebrik ve kutlamala mesajlarınıın tercih edilmemesi umuduyla.  
 
Vatandaş
26.01.2023 09:59
Bu kandiller Arabistan’da yok bizde de eskiden yoktu nerden çıktı nasıl hesaplandı kutlu doğun günü gibi kim uydurdu toplum neden sorgusuz sualsiz kabullendi din adı altında kitle ne kitlerden kitle  
 
TÜM YORUMLAR (4)
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