'Lale Orta istifa edecek yerine gelecek isim de belli'

Türk futbolunda hakem tartışmaları hemen her hafta artarak sürerken, A Spor yorumcusu teknik direktör Reha Kapsal'dan çok çarpıcı bir iddia geldi.

Kapsal, canlı yayında MHK Başkanı Lale Orta'nın istifa edeceğini, yerine de Tayfun Özkan'ın geleceğini düşündüğünü söyledi.

Eski hakem Lale Orta, 2023'te Merkez Hakem Kurulu Başkanı Sabri Çelik ve yönetim kurulunun istifası sonra MHK Başkanı olarak göreve başlamıştı.

Ancak Lale Orta'nın göreve başlaması da tartışmaları kesmemiş, aksine artırmıştı.

Geçen haftaki Konyaspor-Galatasaray maçından sonra da Lale Orta'nın Beinsports'ta hakem kararlarının değerlendirildiği programa telefon ederek müdahale ettiği ileri sürülmüştü.

Galatasaray Kulübü de bunun üzerine sert açıklamalarda bulunmuştu.