Reha Muhtar'ın 15 yaşındaki oğlu olayın nasıl olduğunu anlattı. Nefes alamayan babasına nasıl yardım ettiğini açıkladı

Evindeki merdivenlerden düşerek yaralanan gazeteci Reha Muhtar, hastanede tedavi altına alındı. Entübe edilen ünlü gazetecinin şu anda yoğun bakımda tedavi altında olduğu bildirildi.

Reha Muhtar'ın, Deniz Uğur'dan olan oğlu 15 yaşındaki Poyraz, kaza anında babasının yanında olduğunu ve ilk müdahaleyi kendisinin yaptığını anlattı.

Gazeteci Burhan Akdağ, Reha Muhtar'ın yaşadığı kaza anını Muhtar'ın oğlu Poyraz'ın kendisini anlattığını duyurdu.

Sosyal medya hesabından paylaşımda bulunan Akdağ, şu ifadeleri kullandı:

REHA MUHTARA İLK MÜDAHALEYİ 15 YAŞINDAKİ OĞLU POYRAZ YAPMIŞ…

Az önce Reha Muhtar'ın oğlu Poyraz ile bir telefon konuşması yaptım. İçim burkuldu, yaşananları anlatırken sesindeki soğukkanlılık beni derinden etkiledi. Henüz 15 yaşında olmasına rağmen, olgunluğu karşısında hayran kalmamak elde değil.

Reha muhtardan bir türlü haber alamıyordum. Reha muhtarın telefonunu aramak istedim. Mutlaka birisinin bakacağını tahmin ettim. Reha Muhtarın telefonunda kayıtlı olmam telefonun açılacağı konusunda ümitliydim. Telefon birkaç kez çaldıktan sonra çok genç bir ses efendim dedi. Yağız sen misin dedim, kendimi tanıttım. Telefonda kayıtlı olduğumu söyledi. Neler olduğunu sordum..

BABASINA KALP MASAJI YAPMIŞ

Poyraz, babası Reha Muhtar’ın evinde merdivenlerden inerken korkuluklara tutunduğunu, ancak o an korkuluğun ansızın kırılmasıyla babasının acı bir şekilde merdivenlerden aşağı yuvarlandığını anlattı. Bu korkunç anlar, Poyraz’ın gözleri önünde, adeta bir kabus gibi yaşanmış.

Yağız, yerde hareketsiz yatan babasının nefes almadığını fark eder etmez, o yaşta bir çocuğun yapması beklenmeyen bir cesaretle, babasına kalp masajı yapmış. Reha Muhtar gözlerini araladığında, Yağız hızla komşularına koşmuş, yardım çağırmış. Ambulansla hastaneye kaldırılan babası, şu an doktorlar tarafından uyutuluyor. Doktorlar belki yarın uyandırabileceklerini söylemişler ama belirsizlik havada asılı kalmış durumda.

DENİZ UĞUR HASTANEYE HİÇ GELMEMİŞ

Poyraz’ın sesi babası gibi çok güçlü geliyordu, ama annesi Deniz Uğur'un hastaneye hiç gelmemiş olması, bu ağır yükü omuzlarında daha da ağırlaştırmış gibiydi. Poyraz ve ablası Ayşe Nazlı şu an evde birlikte, sessizce bekliyorlar. Ayşe Nazlı’nın manevi babası olan Reha Muhtar için bu anların ne kadar zor olduğunu tahmin etmek zor değil.

Poyraz’a babasına yaptığı fedakarlıklar için ne kadar gurur duyduğumu söyledim. Ona babasının güçlü bir adam olduğunu, en kısa sürede yeniden ayağa kalkacağını anlatmaya çalıştım. Bir nebze olsun moral verebilmek için elimden geleni yaptım ama içimdeki endişe dinmiyor.