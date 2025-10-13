İsrail ile Hamas arasındaki ateşkes anlaşması uyarınca rehine takası bugün sabah saatlerinde başladı. Ancak rehine takasından saatler öncesinde silahlar konuştu. Gazze’de İsrail destekli silahlı gruplar ile Hamas arasında çatışma çıktı.

Çatışmada silahlı gruplar arasında hayatını kaybedenlerin olduğu belirtildi. Hamas'ın, bu gruplardan silahlarını bırakıp teslim olmasını istediği ancak karşılık alamadığı aktarıldı.



Çatışmalarda Hamas yanlısı videolarıyla dünya çapında ün kazanan Filistinli gazeteci Salih el-Caferavi de ölü bulundu. Caferavi'nin çatışmalarda başından vurulduğu belirtildi.



Caferavi'nin İsrail'in Sabra Mahallesi'nde sebep olduğu yıkımı kayıt altına almak için çalışırken saldırıya uğradığı ve eşyalarının çete mensupları tarafından çalındığı ifade edildi.

Hamas'ın üst düzey isimlerinden Basim Naim'in oğlunun da hayatını kaybettiği açıklandı.



Hamas çatışmaların ardından silahlı gruplara üye çok sayıda kişiyi gözaltına aldı.