Reisi'yi taşıyan helikopter kazasıyla ilgili ikinci rapor! Her şey 69 saniyede oldu

İran'ın yüksek rütbeli yetkililerini taşıyan helikopterin düşmesi sonucu Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi, Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan ve diğer ilgili kişilerin vefat ettiği olaya dair, Genelkurmay Başkanlığı ikinci bir ön rapor yayınladı. Rapor, Tebriz'den Ağbend Köprüsü ve Kızkalesi Barajı'na gerçekleştirilecek uçuş öncesinde hava durumunun uygun olduğunu belirtirken, diğer helikopter pilotlarının ifadelerine dayanarak, dönüş sırasında yaşanan olumsuz hava koşullarının kazanın nedenleri arasında olabileceğini ve bu konuda kapsamlı bir inceleme yapılması gerektiğini vurguladı.

Helikopter kazasının ardından yapılan detaylı incelemeler, uçuş öncesi bakım kayıtlarında herhangi bir aksaklık tespit edilmediğini ortaya koydu. Uzmanlar, helikopterin yolcu ve ekipman kapasitesinin, uçuşun her aşamasında - kalkış, uçuş ve iniş dahil - belirlenen güvenlik sınırları içinde olduğunu doğruladı. Ayrıca, pilotların son iletişimlerinin kaza anından 69 saniye önce gerçekleştiği ve bu süreçte herhangi bir acil durum çağrısının yapılmadığı belirlendi. Bu bulgular, kazanın nedenlerine dair soru işaretlerini artırırken, resmi raporun tamamlanmasını bekleyen soruşturma devam ediyor.

SABOTAJ VEYA ELEKTRONİK HARP MÜDAHALESİNE RASTLANMADI

Genelkurmay Başkanlığı tarafından yapılan açıklamaya göre, helikopter kazasının ardından yapılan detaylı incelemelerde, sabotaj ya da elektronik bir müdahaleye dair kanıt bulunamadı. Kazanın kesin sebebi henüz belirlenene kadar soruşturmanın devam edeceği ve bulguların kamuoyu ile paylaşılacağı belirtildi. İlk bulgular, helikopter enkazında mermi izi veya yabancı bir maddeye rastlanmadığını, kazanın ardından ise bir yangının meydana geldiğini gösteriyor.

İRAN’I YASA BOĞAN HELİKOPTER KAZASI

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ile yapılan sınır görüşmesinin ardından, İran'a dönmekte olan Cumhurbaşkanı Reisi ve heyetini taşıyan helikopter, Doğu Azerbaycan'daki Dizmar ormanında acil iniş gerçekleştirdi. Arama kurtarma ekipleri, gece boyunca süren çalışmalar sonucunda, sabah erken saatlerde Türk İHA'sının tespit ettiği bölgede enkazı ve hayatını kaybedenleri buldu. Kazada, Cumhurbaşkanı Reisi, Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan, bölge valisi, bir dini lider, Cumhurbaşkanı'nın koruması ve helikopter ekibinin üyeleri hayatını kaybetti.