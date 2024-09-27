Rekabet Kurumu onayladı. Getir’in yeni sahibi Araplar oldu

Rekabet Kurulu, Getir Perakende Lojistik AŞ'nin tek kontrolünün dolaylı olarak Mubadala Investment Company PJSC tarafından devralınmasına izin verdiğini açıkladı. Şirket, daha önce haziranda kamuoyuna yeniden yapılandırma sürecinde olduğunu duyurmuştu.

Verilen bu onayla birlikte, şirketin market ve yemek teslimatı işlerine yönelik çoğunluk ve kontrol hissesi Mubadala tarafından devralınacakken, yeni yapılanma kapsamında Getir'in kurucuları azınlık hisselerine sahip olmaya devam edecekleri aktarıldı.

Getir’in e-ticaret ve mobilite gibi diğer iş kollarının kontrolü ise Getir kurucularında kalacak ve çoğunluk hisseleri de yine kuruculara geçiş olacak.

Getir, 6 Eylül 2024’te Ticaret Sicili Gazetesi’nde ki bilgiler kapsamında, n11’deki hisselerini Borancılı Teknoloji Anonim Şirketi'ne devri yapılmıştı. Şirketin yeni sahibi Serkan Borançılı, daha önce Türkiye'de faaliyette olan fakat kapatılan gittigidiyor.com’un yanı sıra Getir'in de kurucu ortakları arasında bulunuyor.